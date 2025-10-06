Событие, вошедшее в историю: в Киеве состоялась международная медицинская премия MedOrion Awards 2025

В конце сентября 2025 года в Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялась первая Международная медицинская премия MedOrion Awards 2025. Событие собрало более 250 гостей: ведущих врачей разного профиля, владельцев клиник и фармацевтических компаний, представителей бьюти и фэшн индустрии, меценатов, общественных и культурных деятелей.

Видео дня

На торжественной церемонии были вручены престижные награды MedOrion Awards – награды, которые символизируют инновации, профессионализм и преданность делу. Лауреатами стали самые яркие фигуры медицины и красоты, формирующие новую эпоху здоровья и эстетики.

"MedOrion Awards – это больше, чем награды. Это – пространство для признания, вдохновения и общей ответственности за развитие науки, медицины и сферы красоты. Мы хотим, чтобы мир увидел: в Украине есть специалисты, которыми можно и стоит гордиться и которые заслуживают международного признания", – рассказывает основательница MedOrion Awards Марина Филипенко.

Ведущими вечера стали Ольга Сумская и Андрей Черновол, а гостей ждала красная дорожка, интервью, звездные выступления и благотворительный аукцион в поддержку инициатив Fenix Charity.

Невероятную атмосферу создали выступления любимых артистов: на сцене сияли Евгений Хмара, Екатерина Бужинская, Михаил Грицкан, СолоХа, Vlad Darwin, Геля Зозуля, Ольга Старовойт, Amore Twins, Rita Sokolu (специальная гостья из Европы), DJ Starkov, Dima Prokopov, Viktoria Niro и Влад Гнатовский.

Экспертный совет: Валентина Золотарева, Василий Храпач, Анжелика Черноморец, Анастасия Игнатьева, София Дуйко (Mesonia), Малика Беатриче, Медицинский центр Reprolife, Яна Буркало, Elis Dental Clinic.

Награды и отличия получили ведущие специалисты отрасли, клиники, культурные и общественные деятели: CALM CLINIC, GOSH Plastic Surgery Clinic, Варсик Быкадорова, Надежда Кисиль, "Главный военный клинический госпиталь" (Нина Пономаренко, Владимир Шипунов, Кирилл Кравченко, Елена Уманец, Сергей Цивина), Династия Игнатьевых, Елена Рыхальская, Ирина Цымбал, REYNOLDS BEAUTY CLINIC, Юлия Коваленко, ТМ LUVANS, Артем Корчак, Ирина Бурдова, Людмила Супрун, Николай Голомша, Юрий Гордиенко, Some.Art.In, Алина Полищук, Компания TOP COSMETICS, Альбина Сытник, Оксана Лазебник, Артем Омеляненко, Марина Кинах, Татьяна Коляда, NEMO Hotel Resort & SPA, Fast Kava, Анна Красивская, Сеть оздоровительных центров "СПИНА ПЛЮС", D/S massage, Заур Гасимов, Любава Грешнова, Lesya Labunska, Ольга Самохвалова, Катя Красникова, Анна Атаманова, Мария Гончарук, Виталий Ягодзинский, BrandFace (Надежда Фенченко, Лилия Карцева, Руслана Кремер, Елизавета Бондаренко, Татьяна Плотникова, Александра Дорошенко, Ирина Руснак, Александра Чвертка, Инна Журба, Виктория Плесенко), Юлия Слободянюк, Pl body&massage studio, Марина Оушен, Beauty space by Kozak & Knizhnyak, Лилия Олейник и др.

Также, на стенде украинского косметического бренда MESONIA все желающие имели возможность ознакомиться с бестселлерами и новинками. MESONIA – УКРАИНСКИЙ АМБИТНЫЙ БРЕНД ПРЕМИАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ, собственное производство под Киевом, бренд, который доказывает украинское качество в своей стране и на мировом рынке.

Гостей премии угощал бренд игристого вина Mer de Glace, рожденный в сердце французских Альп, вкус которого превращается в путешествие и оставляет ощущение настоящей свободы.

MedOrion Awards 2025 – это не только премия, а глобальная платформа, которая выводит украинских врачей, клиники и бренды на международный уровень.

02 октября в Укринформе состоялась итоговая пресс-конференция "Лауреаты премии MedOrion Awards 2025", на которой обсудили вызовы и перспективы развития медицинской отрасли в Украине и анонсировали MedOrion Awards 2026.

Медиапартнеры: 5 канал, Мы – Украина, Мы – Украина+, СТБ, Новый канал, Oboz.ua, Труха, InRating, Touch, Terra, Fostylen, ML business, Merlane, Час первых, CK Life, Coolbaba, 33 канал, TrueUA, Super Lady, But.in.ua, Culture trend, Lucky Ukraine, Milenium.