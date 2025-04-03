'Событие, которое изменило все. Сила помощи': музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова принимает работы на конкурс эссе

Идет прием заявок на пятый Всеукраинский конкурс эссе, который проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Тема этого года – "Событие, которое изменило все. Сила помощи". Успейте принять участие в конкурсе и подать свое эссе до 21 мая 2025 через регистрационную форму на сайте Музея.

Видео дня

Ознакомиться с условиями Всеукраинского конкурса эссе можно по ссылке.

На прошлогодний конкурс поступило более 4 тысяч творческих работ. Выложить на бумаге свои размышления о войне старшеклассников побуждают разные причины, от желания поделиться опытом до стремления сохранить память о близких людях.

Для 16-летней Марии из Запорожской области участие в конкурсе стало возможностью рассказать свою историю о потере родного дома.

"Я пыталась вместить в 600 слов все эти три года. Я сомневалась, стоит ли быть настолько откровенной. В конце концов подумала, что когда, как ни сейчас. И лучшее история станет известной, чем будет умолченной", – рассказывает девушка.

Ее история по ссылке.

17-летний Семен, житель Черновицкой области, принял участие в прошлогоднем конкурсе эссе, чтобы почтить память старшего брата Давида, погибшего в бою на Донетчине.

"Мой брат выступал, пел, писал стихи. Сейчас я пишу песни и стихи и стараюсь идти по его стопам", – говорит Семен.

Его история по ссылке.

17-летний Иван из города Дергачи Харьковской области в прошлом году победил в конкурсе эссе. Писать о войне и пережитом для него стало своеобразным способом осмыслить ужасы войны и справиться с болью.

"Я хотел рассказать о быте и жизни людей из пограничного города во время войны. Победы не ожидал, ведь участвовал в предыдущем конкурсе эссе и тогда не победил. Сейчас очень радуюсь победе. Спасибо за планшет и за подарки", – говорит Иван.

Его история по ссылке.

Организаторами Всеукраинского конкурса благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.

Лучшие работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, крупнейшего в мире архива историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.