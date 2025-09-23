Собака спаслась во время пожара в доме благодаря необычному жесту

Собака смогла "спастись" во время пожара в доме, сделав невероятный жест полицейскому.

Инцидент произошел в Авроре, штат Иллинойс, США. ABC News опубликовал это видео с нагрудной камеры полицейского в TikTok.

Итак, собака была дома одна, когда вспыхнул пожар, дым заполнил весь дом, и это привлекло внимание служб экстренной помощи. Когда полицейский прибыл на место происшествия для расследования, видеозапись с нагрудной камеры зафиксировала ситуацию в режиме реального времени.

Видео начинается с того момента, когда офицер выбивает входную дверь ногой, а затем кричит: "Полиция, есть кто-то здесь?", прежде чем зайти внутрь. На протяжении всего видео слышен писк пожарной сигнализации или детектора дыма.

Попав в дом, офицер вскоре находит собаку и говорит ей: "Эй, друг, иди сюда". Собака — голубой стаффордширский бультерьер – сначала убегает и направляется дальше вглубь.

Офицер идет за собакой, пытаясь вывести ее в безопасное место, и именно тогда намерения животного становятся понятными – он показывал местонахождение своего поводка.

Тот висел на крючке у задней двери. Офицер прикрепляет поводок к ошейнику собаки, и они вместе выходят на улицу. Затем слышно, как офицер кашляет от дыма.

