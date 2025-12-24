Поздравления с наступающим Рождеством и Святым вечером: картинки, открытки, красивые пожелания на украинском языке

Святой вечер — это не просто семейный ужин, а вечер глубоких традиций, благословенной тишины и особых слов, согревающих душу. Когда на ночном небе вспыхивает первая звезда, каждый украинский дом наполняется атмосферой ожидания большого чуда.

Видео дня

Именно в этот момент мы стремимся найти искренние пожелания для родных, чтобы выразить свою любовь и веру в лучшее будущее. Традиционные поздравления в этот праздник имеют не только формальный, но и глубокий символический смысл, объединяя поколения и даря надежду.

Правильно подобранное слово на Сочельник способно создать настоящую магию и принести мир в каждое сердце. OBOZ.UA собрал для вас самые теплые поздравления, которые помогут разделить радость Рождества с самыми дорогими людьми.

Святвечер короткие поздравления на украинском

Вітаю зі Святвечором! Нехай у вашому домі панують мир, тепло й щира радість, а різдвяна зірка принесе надію та спокій.

***

Зі Святвечором! Бажаю родинного затишку, смачної куті та світлих думок, що зігрівають серце.

***

Щиро вітаю зі Святвечором! Нехай цей вечір наповнить оселю любов’ю, злагодою та добрими словами.

***

Зі Святвечором вас і вашу родину! Хай у серці буде віра, а в домі — достаток і тепло.

Вітаю зі Святим вечором! Нехай тиша цієї ночі принесе мир, а Різдво — добрі зміни.

***

Зі Святвечором! Бажаю світла в душі, щирих обіймів і благословення на весь рік.

***

Щасливого Святвечора! Нехай родинний стіл об’єднає близьких, а різдвяне диво торкнеться кожного.

***

Святвечер смс-поздравления

С Сочельником и грядущим Рождеством! Пусть в доме будет мир, в сердце — покой, а в жизни — светлые надежды.

Поздравляю с Сочельником! Желаю уюта, теплых разговоров и радостного Рождества в кругу самых дорогих.

С Сочельником и Рождеством Христовым! Пусть рождественская звезда освещает путь к добру и счастью.

Искренне поздравляю с Сочельником и грядущим Рождеством! Пусть каждый день нового года начинается с веры и любви.

С Сочельником! Пусть этот особенный вечер подарит мир в душе, а Рождество — надежду на лучшее.

Поздравляю со Святым вечером и грядущим Рождеством! Желаю семейного тепла, согласия и хороших новостей.

С Сочельником и Рождеством! Пусть в сердце будет светло, а в доме — благополучие и радость.

Счастливого Сочельника и светлого Рождества! Пусть все желания, загаданные этой ночью, исполнятся.

С Сочельником! Желаю тихого счастья, крепкого здоровья и благословенного Рождества.

Поздравляю с Сочельником и грядущим Рождеством! Пусть в вашей жизни всегда царят добро, любовь и надежда.

Как красиво на украинском поздравить со Святвечером и грядущим Рождеством

Зі Святим вечором! Нехай перша різдвяна зірка принесе у ваш дім справжню надію та спокій. Бажаю, щоб за святковим столом панувала злагода, а серце було сповнене любові до ближніх. Нехай Господь береже вашу родину!

***

Вітаю з прийдешнім Різдвом! Бажаю, щоб це світле свято наповнило ваше життя дивом, якого ми всі так чекаємо. Нехай у домі завжди буде тепло, на столі — смачна кутя, а в душі — незламна віра в перемогу добра.

***

У цей магічний Святвечір бажаю вам душевного затишку. Нехай кожна запалена свічка на столі відганяє всі негаразди та смуток. Нехай прийдешнє Різдво подарує здоров’я кожному члену вашої родини та принесе довгоочікувані добрі новини.

***

Зі святом! Нехай Різдвяна зоря освітлює ваш шлях навіть у найтемніші часи. Бажаю, щоб Свята вечеря об’єднала всю сім’ю, а щирі слова побажань обов’язково здійснилися. Миру вашій оселі та Божої опіки.

***

Прийміть мої найтепліші вітання зі Святвечором! Бажаю, щоб цей вечір був наповнений світлом і тихим щастям. Нехай маленький Ісус принесе у ваші долоні радість, а в серця — терпіння та мудрість долати всі життєві іспити.

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай це свято стане початком нового, світлого етапу у вашому житті. Бажаю, щоб ангели-охоронці завжди були поруч, оберігаючи вас від бід і даруючи силу для добрих справ.

***

Зі Святою вечерею вас! Нехай аромат узвару та смак куті нагадають про найкращі дитячі спогади. Бажаю вам міцного здоров’я, родинної єдності та того особливого відчуття дива, яке буває лише в різдвяну ніч.

***

У переддень Різдва бажаю вам гармонії. Нехай за столом звучать лише добрі слова, а всі образи залишаться в минулому. Нехай прийдешній рік буде щедрим на успіхи, щирі посмішки та мирні світанки.

***

Щиро вітаю зі Святвечором! Нехай різдвяна благодать зійде на ваш дім, принесе достаток і процвітання. Бажаю, щоб світло Вифлеємської зірки дарувало впевненість у завтрашньому дні та зігрівало вашу душу теплом.

***

З прийдешнім Різдвом! Бажаю, щоб диво завітало до вашої хати без стуку і залишилося в ній назавжди. Нехай Бог благословить ваші помисли та дії, а свято подарує віру в те, що все обов'язково буде добре.

Святвечер открытки

OBOZ.UA предлагает узнать о традициях поздравления на Рождество.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.