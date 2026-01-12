Со Старым Новым годом: красивые поздравления на украинском языке

Старый Новый год — это неофициальный праздник, который возник из-за разницы между юлианским и григорианским календарями и отмечается в ночь с 13 на 14 января. Его дата является постоянной, ведь она связана с исторической календарной реформой, а не с церковным летоисчислением. В Украине этот праздник традиционно имел бытовой характер и не относился к религиозным, поэтому календарные изменения на него не повлияли.

Сегодня Старый Новый год воспринимают скорее как символическое продолжение новогодних праздников и возможность провести тихий вечер в семейном кругу.

Поздравления со Старым Новым годом своими словами

С праздником! Пусть этот Старый Новый год поставит финальную точку в череде зимних праздников и станет началом чего-то удивительного. Желаю, чтобы в вашем доме всегда было тепло, а на душе — спокойно и светло.

***

Поздравляю со Старым Новым годом! Это отличный шанс еще раз загадать то самое заветное желание, которое обязательно сбудется. Пусть этот год принесет в вашу семью согласие, достаток и много поводов для искренних улыбок.

***

Со щедрым вечером и Старым Новым годом! Желаю, чтобы старый год забрал с собой все тревоги, а новый — пришел с хорошими новостями и новыми силами. Пусть каждый день 2026 года будет наполнен победой и надеждой.

***

Поздравляю! Пусть магия этого вечера подарит вам веру в чудеса. Желаю крепкого здоровья, стальных нервов и неисчерпаемой энергии для достижения всех поставленных целей в новом году.

Со Старым Новым годом! Говорят, как проведешь этот день, так и год пройдет. Пусть сегодня вокруг вас будут только самые близкие люди, звучат добрые слова, а на сердце царит полная гармония.

***

Примите мои поздравления! Пусть по старому стилю в вашу жизнь войдет новое счастье. Желаю, чтобы кошелек становился тяжелее, а сердце — легче от радости и любви.

***

С праздником Василия и Старым Новым годом! Пусть святой Василий принесет в ваш дом мир и благополучие. Желаю, чтобы все задуманное удавалось с первого раза, а судьба была щедрой на приятные сюрпризы.

***

Поздравляю с праздником! Пусть этот вечер заберет все лишнее и ненужное, оставив место для искренних чувств и новых успехов. Пусть в вашей жизни будет столько же ярких моментов, сколько звезд на зимнем небе.

Со Старым Новым годом! Пусть этот праздник станет временем уюта и душевного тепла. Желаю вам найти под елкой (даже если она уже немного осыпается) мешок крепкого здоровья и большой пакет удачи.

***

Поздравляю от всей души! Пусть этот год будет особенным — годом сбывшихся мечтаний и больших побед. Мира вашему дому, любви вашему сердцу и света вашей жизни!

***

Короткие поздравления со Старым Новым годом на украинском

Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай рік принесе спокій, мир, здоров’я та добрі новини.

Зі Старим Новим роком! Бажаю тепла в домі, миру в серці та щасливих днів.

Щиро вітаю зі Старим Новим роком! Нехай усе задумане здійсниться.

Зі Старим Новим роком! Нехай доля буде прихильною, а кожен день — світлим.

Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю радості, достатку й гармонії.

Зі Старим Новим роком! Нехай у житті буде більше приводів для усмішок.

Щастя, здоров’я і добра у Старому Новому році!

Зі Старим Новим роком! Нехай рік буде спокійним і успішним.

Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю миру, затишку та впевненості в завтрашньому дні.

Зі Старим Новим роком! Нехай у домі панують любов і злагода.

Поздравления со Старым Новым годом

Со Старым Новым годом и щедрым вечером! Пусть в ваш дом придет судьба светлая и богатая. Чтобы на столе всегда был хлеб и к хлебу, в хлеву — скот, а в семье — любовь и согласие. Пусть все плохое в прошлом останется, а все хорошее — удвоится!

***

Пусть этот Старый Новый год принесет нашей стране долгожданный победный мир, а вашей семье — уют и безопасность. Желаю, чтобы святой Василий оберегал ваш порог, а грядущий год был щедрым на хорошие новости и крепкое казацкое здоровье. Пусть каждое посеянное зерно прорастет успехом!

***

Поздравляю! Желаю, чтобы старый год передал новому только счастливые моменты и верных друзей. Пусть кутья будет доброй, щедривки — громкими, а настроение — праздничным. Пусть засеется ваш дом счастьем, здоровьем и достатком на весь следующий год!

Со Старым Новым годом! Пусть ночь с тринадцатого на четырнадцатое января станет магическим мостиком к вашим мечтам. Желаю, чтобы все задуманное по старому стилю обязательно осуществилось по новому. Пусть в доме пахнет пирогами, а сердце согревается теплом родных сердец!

***

Поздравляю вас, хозяин и хозяйка, с наступающим Старым Новым годом! Желаю, чтобы в вашем кошельке всегда водились деньги, в кладовке всего было вдоволь, а в душе никогда не угасал огонь надежды. Пусть засевальщики принесут в дом радость, а жизнь будет сладкой, как цветочный мед!

Старый Новый год 2026 красивые картинки

