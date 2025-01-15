Снег с дождем и гололедица: в Гидрометцентре предупредили об опасности на автодорогах в среду, 15 января

Согласно последнему прогнозу погоды, в Украине все сутки, 15 января, сохранится переменная облачность. На западе и севере будет облачно без прояснений. А температура воздуха приведет к гололеду на дорогах.

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Как отмечают в Укргидрометцентре, в течение суток в западных и северных областях ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. На остальной территории будет без осадков.

"На дорогах западных, северных и Винницкой областей местами гололедица", – отдельно предупредили синоптики.

Ветер в этот день будет умеренным – юго-западный, он не превысит 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. Немного теплее в Одесской области и Крыму – до 5° тепла. И наоборот, в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.

На территории Киевщины и Киева также будет облачно, а на дорогах местами гололедица. Днем местами по области ожидают небольшой снег с дождем.

Температура в столице ночью – 1-3° мороза, а днем – около 0°.

Также синоптики рассказали, почему зимой небо "краснеет". Дело в том, что воздух обычно холоднее и чище из-за меньшего содержания влаги.

"Благодаря этому красные оттенки становятся ярче, поскольку пыль и водяной пар меньше влияют на рассеяние", – отмечают специалисты.

При морозе в атмосфере могут образовываться микроскопические кристаллы льда. Они так преломляют и рассеивают солнечный свет, что усиливают красные и оранжевые оттенки.

Обычно дополнительные условия для усиления красного цвета наблюдаются во время заката.

"Таким образом, зимой красное небо во время заката выглядит более ярким из-за сочетания более чистой атмосферы, кристаллов льда и физических свойств света", – рассказывают синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве уже наблюдали впечатляющий "огненный" закат. Красоту можно было увидеть в разных районах города. Фото и видео смотрите здесь.

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