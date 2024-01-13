Снег с дождем и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 14 января

В воскресенье, 14 января, почти по всей территории Украины ожидается снег и снег с дождем. На дорогах гололедица, а морозы несколько ослабеют.

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Соответствующим прогнозом поделились в Facebook синоптики Украинского гидрометцентра. Отмечается, что только в Одесской области осадков не ожидается. В западных регионах – порывы ветра до 15-20 м/с, а в Карпатах – 20-25 м/с, местами вьюги.

В ближайшую ночь температура воздуха в разных регионах будет составлять от -7 до -18 градусов по Цельсию. В западных и южных областях днем 14 января столбики термометров поднимутся до +4 градусов.

В Киевской области будет облачно. Прогнозируется небольшой снег, а на дорогах гололедица. Температура по области ночью 7-12°, днем 0-5° мороза. В столице ночью ожидается -7-9 градусов, днем 0-2 градуса ниже нуля.

Также на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей объявлено о значительной снеголавинной опасности из-за снегопадов и вьюги. Туристов призвали воздержаться от похода в горы. Кроме того, умеренная снеголавинная опасность 14 января будет держаться на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Напомним, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что в январе 2024 года в Украине будет достаточно теплая погода. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. Осадков в январе выпадет меньше, чем в декабре. Количество снега ожидается 32-43 мм, что в пределах нормы, подчеркивает специалист

Как сообщал OBOZ.UA, разведка Британии сообщила, что замерзание почвы в Украине сейчас способствует маневренности войск на фронте, к тому же с обеих сторон. Так будет продолжаться, по крайней мере, до оттепели весной, хотя время от времени на ситуацию на поле боя будут влиять снегопады.

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