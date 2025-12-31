Снег и порывистый ветер: какой будет погода в Украине 31 декабря. Карта

В среду, 31 декабря, погода в Украине будет по-настоящему зимней с морозами и снегом. Такие условия в последний день этого года обеспечит тыловая часть циклона с центром на северо-восток от Украины.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Этот циклон обусловит зимнюю погоду с небольшим снегом, порывистым западным и северо-западным ветром и слабым, местами умеренным морозом ночью и небольшой отрицательной температурой в большинстве областей днем.

На небе сегодня облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег, на юге и юго-востоке страны он ожидается местами. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью 4-9 градусов ниже нуля, в Карпатах до 13 градусов мороза. Днем будет 2-7 градусов мороза, на юге страны столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 1 тепла.

"31 декабря днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий", – предупредили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине царит настоящая зимняя погода, такой она останется и на Новый год. В среду, 31 декабря, по всей территории ожидаются осадки в виде снега, а на юге – в виде мокрого снега.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что потепление придет к нам после 2 января.

