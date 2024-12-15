Снег и гололедица: какой будет погода в Украине в воскресенье, 15 декабря

В воскресенье, 15 декабря, Украину ожидает зимняя погода со снегом, дождем и гололедицей. День будет облачным с прояснениями, а в некоторых регионах возможны осложнения из-за непогоды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В большинстве областей ожидается небольшой снег.

В частности, в южных и восточных регионах прогнозируется мокрый снег с дождем. В некоторых районах возможно налипание мокрого снега и гололедица.

На дорогах страны местами будет скользко, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Западный и юго-западный ветер будет достигать скорости 7–12 м/с. В западных областях ожидаются сильные порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью снизится до -3…-8 °C, а в западных областях, в Одесской и Николаевской областях будет колебаться от -1 до +4 °C. Днем воздух прогреется до -2...+3°C, а на юге - до +6°C. В Крыму будет теплее всего — до +10 °C.

В воскресенье, 15 декабря, усилится облачность и поступят новые атмосферные фронты, которые принесут осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Будет дождь только на юге страны. На дорогах местами гололедица.

Как сообщал OBOZ.UA:

По прогнозам Наталки Диденко, к понедельнику в Украине потеплеет. В течение следующей недели температура воздуха будет достигать +2...+7 градусов.

Представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в середине декабря в Украине возможны температурные колебания, поскольку начнут активнее влиять атмосферные фронты, но длительных сильных морозов не ожидается.

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