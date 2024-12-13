Снег, дождь и гололедица: синоптики рассказали, какой погоды ждать на выходных

В Украине в выходные, 14-15 декабря, продержится холодная погода. В субботу ударит мороз, который, однако, надолго не задержится, а в воскресенье ожидается мокрый снег, местами с дождем и порывистый ветер.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, погода в выходные быстро изменится с морозной на влагу.

В субботу, 14 декабря, на погодные условия влияет антициклон, он будет способствовать значительному похолоданию и сухой погоде, поэтому по всей стране осадков не предполагается.

А в воскресенье, 15 декабря, усилится облачность и придут новые атмосферные фронты, которые принесут осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Будет дождь только на юге страны. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с. Днем по воскресеньям в западных областях порывы ветра до 15-20 м/с. Порывистый ветер усилит чувство холода.

В субботу, 14 декабря, температура ночью 9-14 градусов мороза, днем от -6 до -1. На юге и на западе страны ночью -3...-8, днем от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла.

На юге и на западе страны ночью -3...-8, днем от -2 до +3.

Как сообщал OBOZ.UA:

По прогнозам Наталки Диденко, к понедельнику в Украине потеплеет. В течение следующей недели температура воздуха будет достигать +2...+7 градусов.

Представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в середине декабря в Украине возможны температурные колебания, поскольку начнут активнее влиять атмосферные фронты, но длительных сильных морозов не ожидается.

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