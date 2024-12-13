В Украину пришло похолодание: синоптик рассказала, в каких регионах будет самый сильный мороз

В Украину пришло зимнее похолодание, в субботу, 14 декабря, мороз усилится, ночью ожидается до -12 градусов, в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях – до -14 градусов. Однако уже к понедельнику потеплеет и в течение следующей недели температура воздуха будет достигать +2...+7 градусов.

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Такой прогноз погоды обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. "Похолодание пришло в Украину. Все согласно соответственно. Завтра, 14 декабря, похолодание окрепнет еще на несколько градусов", – написала она в своем Telegram-канале.

По прогнозу Диденко, в ночь на субботу мороз усилится до -7...12 градусов.

На Тернопольщине, Хмельниччине и Винниччине образуется "временно островок самой низкой температуры воздуха", там местами похолодает до -14 градусов.

Днем в субботу в большинстве областей Украины -2...-5 градусов.

В Одесской области, Крыму, на Закарпатье – около нуля.

"Ночному дополнительному охлаждению будет способствовать антициклональная, с прояснениями, часто безоблачная погода – будет без осадков в Украине завтра и ночью, и днем. Ветер юго-западный, порывистый. Кутайтесь поплотнее", – порекомендовала синоптикиня.

В Киеве в субботу – сухая морозная ветреная погода. Ночью около -10 градусов, днем -3...-5 градусов, однако, вероятно, будет солнечно, что "сделает морозную картинку более оптимистичной".

Уже в воскресенье, 15 декабря, начнется потепление, спрогнозировала Наталья Диденко:

"Это похолодание уже в воскресенье 15 декабря будет растворяться в более теплой воздушной массе. И в течение дня воскресенья-понедельника потеплеет до оттепели".

В течение следующей недели ожидается до +2...+7 градусов тепла.

Синоптик также объяснила, что переход от антициклона к циклону с атмосферными фронтами обычно сопровождается увеличением облачности и осадками.

Поэтому в субботу будет морозно, ветрено, но сухо и солнечно. А в воскресенье мороз будет отступать, однако увеличится облачность, появятся осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега.

На дорогах будет сложно, предостерегла Диденко.

"А пока грейтесь всеми разумными способами, уважайте собственную безопасность, (...) а также подготовьте голову и сосуды к смене погоды в воскресенье-понедельник", – посоветовала синоптик.

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 15 декабря, по всей Украине ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

Во вторник, 17 декабря, в большинстве областей начнет просматривать солнце, однако осадки в форме умеренного дождя и снега продержатся, по меньшей мере, до среды, 18 декабря.