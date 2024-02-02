Снег, дождь и штормовой ветер: синоптик дала прогноз погоды в Украине на субботу

В Украине в субботу, 3 февраля, ожидаются осадки и сильный ветер. Кое-где будут штормовые порывы до 15-22 метров в секунду.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. На всей территории страны ожидается дождь и мокрый снег, а вид осадков будет зависеть от температуры воздуха.

Так, ночью в субботу температура воздуха будет составлять от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. А днем прояснится, температура поднимется до +4...+7 градусов, за исключением восточных областей, где будет немного прохладнее, от 0 до +3 градусов.

В Киеве в ближайшую ночь и утром ожидается мокрый снег, днем осадки перейдут в дождь. Ночью температура воздуха опустится до нуля, днем поднимется до +5 градусов. Также в столице ожидается сильный ветер северо-западного направления с порывами 15-20 метров в секунду.

Синоптик отметила, что в воскресенье также погода будет ветреной и сырой, однако интенсивность осадков будет меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что февраль 2024 года в Украине будет достаточно теплым, но нестабильным. Уже со второй половины месяца столбики термометров будут часто подниматься выше нуля.

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