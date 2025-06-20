СНБО голосовало за введение санкций без всяких документов, – Порошенко

Члены Совета нацбезопасности и обороны голосовали за введение санкций против лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко не имея на руках никаких документов.

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Об этом сам Порошенко заявил во время заседания Верховного суда, который рассматривает дело о законности введения санкций.

"Молниеносно 12 февраля в течение трех часов предложения о введении санкций против меня проходят финмониторинг, Минэкономики, Кабинет министров, Офис президента, аппарат СНБО, принятие решения, возвращение и выдача указа. Первоисточником является представление Госфинмониторинга", – отметил политик.

Вместе с тем, он отметил, что Госфинмониторинг не спешит передавать соответствующие документы в Верховный Суд.

"Пять месяцев я не могу получить документ, в котором удостоверяется, что же пришло в голову этому Пронину (глава Госфинмониторинга. – Ред.), который имеет личные причины меня ненавидеть. Потому что я поднял вопрос в его бытность главой Полтавской военно-гражданской администрации о провале строительства фортификационных сооружений на Покровском направлении. И за это он будет отвечать", – рассказал Порошенко.

Он подчеркнул, что документы в секретариат СНБО поступили только 13 февраля, а само решение было принято 12 февраля.

"Не могут приниматься решения такого масштаба без дела, без представления, без документов. У меня есть обоснованное подозрение: члены СНБО были введены в заблуждение или являются соучастниками преступления, когда они голосовали санкции без документов", – подчеркнул политик.

Он подозревает, что сначала был проголосован вариант документа по санкциям в котором фамилия Порошенко не упоминалась, а уже потом, когда президент Владимир Зеленский уехал за границу, "без Зеленского документ переписали".

Порошенко также отметил, что заседание Верховного суда игнорируют представители аппарата СНБО, Минэкономики.

"Я просил бы суд определить ответственность и обеспечить, чтобы решение суда (о предоставлении всех документов для введения санкций. – Ред.) было выполнено. Конечно, мириться с таким отношением к верховенству права, к приоритету судебной ветви власти в этом судебном процессе категорически и абсолютно недопустимо. Все они понимают, что надо давать, и либо выполняют преступные указания, либо сами являются соучастниками преступления", – подчеркнул лидер "ЕС".