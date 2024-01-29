Переменная облачность и до +4°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 января

В Киеве и Киевской области во вторник, 30 января, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 30 января по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 3-8°С мороза, днем от 1°С до 4°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С мороза, днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 30 января пасмурная погода будет держаться в Киеве весь день, утром ожидается недолгое прояснение. Без осадков.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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