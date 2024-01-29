В Украину вернутся морозы до 11 градусов: синоптики дали детальный прогноз на начало недели. Карта

После непродолжительного периода потепления в Украину снова вернутся сильные морозы. В некоторых областях нашей страны ночная температура опуститься до -11 градусов.

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В то же время синоптики прогнозируют в ближайшие дни преимущественно солнечную погоду. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 29 января, осадков в большинстве регионов не предвидится, только в Крыму возможен кратковременный мокрый снег. В течение дня температура воздуха почти во всех областях будет одинаковой.

Столбики термометров в течение дня будут колебаться от -1 до +1 градуса. Только в северо-восточных областях будет немного прохладнее – до 2 градусов мороза.

В то же время на западе Украины в течение дня ожидается +2, а на Закарпатье воздух прогреется до +4 градусов.

Во вторник, 30 января, осадков также не предвидится. Во всех регионах нашей страны синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ночная температура существенно опустится – в Черниговской и Сумской областях ударят морозы до 11 градусов. Также около 10 градусов мороза в ночь на 30 января синоптики прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

При этом днем вновь вернется плюсовая температура. На юге, в центре и северо-востоке Украины столбики термометров покажут 0…+2 градуса. А на западе нашей страны будет еще теплее. На смену ночным морозам днем придет потепление до +6 градусов.

В среду, 31 января, морозы ослабнут, но ночью по-прежнему сохранится минусовая температура. На западе страны синоптики прогнозируют в ночь на 31 января до 7 градусов мороза. От -5 до -2 градусов ожидается на юге, в центре и на северо-востоке Украины.

Днем столбики термометров вновь вернутся к плюсовым отметкам. В западных, центральных и южных областях ожидается +4…+6 градусов. Прохладнее будет на востоке нашей страны. Здесь в течение дня прогнозируется 0…+2 градуса.

Как писал OBOZ.UA, по данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц зимы будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь.

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