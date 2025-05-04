УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Слоеный шашлык "Наполеон" из телятины, с фаршем и курдюком: будет очень сочным

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
216
Рецепт шашлыка

Шашлык можно готовить не только из свинины, но также хорошо подойдет и мясо телятины. Из курицы лучше брать филе бедра, так мясо будет сочнее. 

Видео дня
Как приготовить слоеный шашлык

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из телятины, с курдюком и мясным фаршем. 

Приготовление блюда

Ингредиенты: 

  • Мякоть говядины 1 кг (можно лопатку, биток)
  • Курдюк 300 г
  • Жирная говядина на фарш 1 кг
  • Лук 1 шт
  • Помидор 1 шт
  • Шампиньоны 400 г
  • Кориандр молотый 2 ч.л
  • Соль 1 ст.л
  • Черный перец 1-1,5 ч.л
  • Острый  перец 1 шт
  • Красный лук 1 шт
  • Петрушка или кинза пучок

Способ приготовления: 

1. Мякоть с курдюком нарезаем тонкими пластами и отбиваем молотком.

Курдюк для приготовления шашлыка

2. Фарш лучше всего подойдет крупного помола, его смешиваем с овощами и специями, и хорошо вымешиваем и отбиваем для вязкости. 

Как правильно слоями выкладывать продукты

3. Маринад из помидора и лука также подготавливаем вместе с остальными компонентами.

Маринад из помидоров и лука

4. Собираем шашлык слоями, не забываем мясо смазывать маринадом, а курдюк солить.  Готовый пласт мяса лучше всего поставить в морозилку на несколько часов, жир затвердеет и будет легко нарезать. 

Приготовление блюда

5. Кусочки лучше всего нарезать прямоугольной формы, примерно 5 см на 2,5 см.

6. На углях готовим часто вращая примерно 12 минут!

Готовый шашлык

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: