Слоеный шашлык "Наполеон" из телятины, с фаршем и курдюком: будет очень сочным
Шашлык можно готовить не только из свинины, но также хорошо подойдет и мясо телятины. Из курицы лучше брать филе бедра, так мясо будет сочнее.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из телятины, с курдюком и мясным фаршем.
Ингредиенты:
- Мякоть говядины 1 кг (можно лопатку, биток)
- Курдюк 300 г
- Жирная говядина на фарш 1 кг
- Лук 1 шт
- Помидор 1 шт
- Шампиньоны 400 г
- Кориандр молотый 2 ч.л
- Соль 1 ст.л
- Черный перец 1-1,5 ч.л
- Острый перец 1 шт
- Красный лук 1 шт
- Петрушка или кинза пучок
Способ приготовления:
1. Мякоть с курдюком нарезаем тонкими пластами и отбиваем молотком.
2. Фарш лучше всего подойдет крупного помола, его смешиваем с овощами и специями, и хорошо вымешиваем и отбиваем для вязкости.
3. Маринад из помидора и лука также подготавливаем вместе с остальными компонентами.
4. Собираем шашлык слоями, не забываем мясо смазывать маринадом, а курдюк солить. Готовый пласт мяса лучше всего поставить в морозилку на несколько часов, жир затвердеет и будет легко нарезать.
5. Кусочки лучше всего нарезать прямоугольной формы, примерно 5 см на 2,5 см.
6. На углях готовим часто вращая примерно 12 минут!
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