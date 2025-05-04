Слоеный шашлык "Наполеон" из телятины, с фаршем и курдюком: будет очень сочным

Шашлык можно готовить не только из свинины, но также хорошо подойдет и мясо телятины. Из курицы лучше брать филе бедра, так мясо будет сочнее.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из телятины, с курдюком и мясным фаршем.

Ингредиенты:

Мякоть говядины 1 кг (можно лопатку, биток)

Курдюк 300 г

Жирная говядина на фарш 1 кг

Лук 1 шт

Помидор 1 шт

Шампиньоны 400 г

Кориандр молотый 2 ч.л

Соль 1 ст.л

Черный перец 1-1,5 ч.л

Острый перец 1 шт

Красный лук 1 шт

Петрушка или кинза пучок

Способ приготовления:

1. Мякоть с курдюком нарезаем тонкими пластами и отбиваем молотком.

2. Фарш лучше всего подойдет крупного помола, его смешиваем с овощами и специями, и хорошо вымешиваем и отбиваем для вязкости.

3. Маринад из помидора и лука также подготавливаем вместе с остальными компонентами.

4. Собираем шашлык слоями, не забываем мясо смазывать маринадом, а курдюк солить. Готовый пласт мяса лучше всего поставить в морозилку на несколько часов, жир затвердеет и будет легко нарезать.

5. Кусочки лучше всего нарезать прямоугольной формы, примерно 5 см на 2,5 см.

6. На углях готовим часто вращая примерно 12 минут!

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