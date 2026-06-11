'Слезы наворачиваются': защитник Мариуполя Александр Довженко получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Александр Довженко получил ключи от собственной квартиры по программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали".

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Александр родом из Бердянска, служил в 56-й отдельной мотопехотной бригаде. С первых дней полномасштабного вторжения участвовал в обороне Мариуполя. Во время одного из обстрелов получил тяжелую контузию в результате взрыва КАБа. Затем он оказался на территории завода имени Ильича, который враг постоянно обстреливал.

Впоследствии вместе с побратимами Александр вышел в плен, где провел около двух лет и подвергся жестокому обращению и пыткам. Это существенно ухудшило его состояние здоровья: мужчина потерял около 40 кг, получил травмы спины и ног, а еще проблемы с почками.

После возвращения в Украину начался длительный этап его лечения. Недавно защитник получил собственную квартиру, которая станет комфортным местом для его восстановления.

"Вам даже не передать, у меня аж слезы наворачиваются. Если бы не Фонд Рината Ахметова и не "Сердце Азовстали", я бы остался совсем без ничего. У меня все было, я всю жизнь работал. Все осталось в Бердянске. Начинать сейчас с нуля мне трудно, здоровья уже нет, мне почти 60 лет", – говорит Александр.

Сертификат и ключи от дома военному вручили представители Фонда – председатель наблюдательного совета Наталья Емченко и гендиректор Ксения Сухова. Они пожелали защитнику больше теплых и положительных моментов в новой квартире.

"От Рината Ахметова передаю вам эту квартиру с большим уважением к вам. Вы должны пообещать нам быть теперь счастливым", – отметила Ксения Сухова.

По словам Натальи Емченко, программа "Дома" и в дальнейшем будет заботиться о защитниках Мариуполя – это личное решение основателя Фонда Рината Ахметова.

"Мы дождемся каждого. И пока последний защитник Мариуполя не выйдет из плена, Фонд будет продолжать поддержку гарнизона Мариуполя и свою программную деятельность. Мы будем поддерживать психологическое и физическое восстановление, предоставлять квартиры и развивать направления посттравматического роста".

Программа "Дома" предусматривает обеспечение квартирами защитников Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к наполненной жизни после боев и плена.