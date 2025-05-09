Слабосоленая скумбрия пряного посола: рецепт идеальной закуски, которая понравится всем
Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно запекать, тушить, готовить на мангале и в духовке. Еще ее можно добавлять в салаты и делать намазки.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пряной слабосоленой скумбрии, которая готовится быстро.
Ингредиенты:
- Скумбрия (сырая) – 1 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 0,5 ч.л.
- Перец черный – щепотка
- Кориандр молотый – 1/2 ч. л.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Паприка – щепотка
Способ приготовления:
1. Рыбу чистим на филе. Убираем кости и плавники.
2. Для маринада: просто все смешаем и смазывайте филе.
3. Филе складываем друг к другу и скручиваем в пленку, плотно. Заворачиваем в рулет и кладем в холодильник. От 6 до 12 часов. Далее в морозилку, минимум на 6 часов (чтобы хорошо замерзло).
4. Перед подачей достаем, даем оттаять минут 20 и нарезаем тонко.
Подаем еще подмороженном виде!
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