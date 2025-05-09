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Слабосоленая скумбрия пряного посола: рецепт идеальной закуски, которая понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,1 т.
Слабосоленая скумбрия пряного посола: рецепт идеальной закуски, которая понравится всем

Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно запекать, тушить, готовить на мангале и в духовке. Еще ее можно добавлять в салаты и делать намазки.

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пряной слабосоленой скумбрии, которая готовится быстро.

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • Скумбрия (сырая) – 1 шт. 
  • Соль – 1 ч.л. 
  • Сахар – 0,5 ч.л. 
  • Перец черный – щепотка
  • Кориандр молотый – 1/2 ч. л. 
  • Чеснок – 2-3 зуб. 
  • Паприка – щепотка 

Способ приготовления: 

1. Рыбу чистим на филе. Убираем кости и плавники.

Свежая скумбрия

2. Для маринада: просто все смешаем и смазывайте филе.

Маринад для рыбы из специй

3. Филе складываем друг к другу и скручиваем в пленку, плотно. Заворачиваем в рулет и кладем в холодильник. От 6 до 12 часов. Далее в морозилку, минимум на 6 часов (чтобы хорошо замерзло).

Приготовление рыбы

4. Перед подачей достаем, даем оттаять минут 20 и нарезаем тонко.

Сколько готовить рыбу

Подаем еще подмороженном виде! 

Готовая рыба

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