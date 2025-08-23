УкраїнськаУКР
русскийРУС

Сколько яиц нужно для идеального пышного бисквита: делимся точным рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
297
Сколько яиц нужно для идеального пышного бисквита: делимся точным рецептом

Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных пирожных и тортов. Для того, чтобы бисквит был пышным, высоким и удачным, кулинары советуют готовить тесто из продуктов комнатной температуры.

Видео дня
Как приготовить пышный бисквит

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пышного бисквита из 4 яиц и 125 грамм сахара.

Рецепт бисквита

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 4 яйца
  • 125 г сахара
  • 125 г муки
  • 25 г сливочного масла

Для крема:

  • 200 г крем-сыра
  • 300 г сливок 33-36%
  • 60 г сахарной пудры
  • ванильный ароматизатор
  • сок половины лайма/лимона
  • клубника 8-10 шт.

Способ приготовления:

1. Разогреваем духовку до 180° С и подготавливаем кастрюлю с водой для паровой бани.

2. Бисквит: разбейте в миску яйца, высыпьте сахар, взбейте венчиком. Поставьте на кастрюлю миску и продолжайте взбивать 5-7 минут, (дно не должно касаться воды). Смесь должна быть густой консистенции. Просеивая, порционно вводим муку, осторожно вмешиваем ее лопаткой в яичную массу. Добавляем растопленное сливочное масло, осторожно вмешиваем в тесто.

Основа для теста

3. Форму для выпекания (диаметр 20 см) хорошо смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Переливаем тесто в форму и отправляем в разогретую духовку на 20 минут.

Готовое тесто

4. Готовый бисквит достаем из формы и охлаждаем на решетке. После делим пополам.

Готовый бисквит

5. Для крема: к крем-сыру добавляем сахарную пудру, ванильный ароматизатор, сок лайма/лимона и все хорошо перемешиваем. Очень холодные, жирные сливки взбиваем до пиков и вводим.

Крем для торта

Соберите торт и украсьте ягодами!

Готовый торт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: