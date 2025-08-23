Сколько яиц нужно для идеального пышного бисквита: делимся точным рецептом
Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных пирожных и тортов. Для того, чтобы бисквит был пышным, высоким и удачным, кулинары советуют готовить тесто из продуктов комнатной температуры.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пышного бисквита из 4 яиц и 125 грамм сахара.
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 4 яйца
- 125 г сахара
- 125 г муки
- 25 г сливочного масла
Для крема:
- 200 г крем-сыра
- 300 г сливок 33-36%
- 60 г сахарной пудры
- ванильный ароматизатор
- сок половины лайма/лимона
- клубника 8-10 шт.
Способ приготовления:
1. Разогреваем духовку до 180° С и подготавливаем кастрюлю с водой для паровой бани.
2. Бисквит: разбейте в миску яйца, высыпьте сахар, взбейте венчиком. Поставьте на кастрюлю миску и продолжайте взбивать 5-7 минут, (дно не должно касаться воды). Смесь должна быть густой консистенции. Просеивая, порционно вводим муку, осторожно вмешиваем ее лопаткой в яичную массу. Добавляем растопленное сливочное масло, осторожно вмешиваем в тесто.
3. Форму для выпекания (диаметр 20 см) хорошо смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Переливаем тесто в форму и отправляем в разогретую духовку на 20 минут.
4. Готовый бисквит достаем из формы и охлаждаем на решетке. После делим пополам.
5. Для крема: к крем-сыру добавляем сахарную пудру, ванильный ароматизатор, сок лайма/лимона и все хорошо перемешиваем. Очень холодные, жирные сливки взбиваем до пиков и вводим.
Соберите торт и украсьте ягодами!
