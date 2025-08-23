Сколько яиц нужно для идеального пышного бисквита: делимся точным рецептом

Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных пирожных и тортов. Для того, чтобы бисквит был пышным, высоким и удачным, кулинары советуют готовить тесто из продуктов комнатной температуры.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пышного бисквита из 4 яиц и 125 грамм сахара.

Ингредиенты:

Для бисквита:

4 яйца

125 г сахара

125 г муки

25 г сливочного масла

Для крема:

200 г крем-сыра

300 г сливок 33-36%

60 г сахарной пудры

ванильный ароматизатор

сок половины лайма/лимона

клубника 8-10 шт.

Способ приготовления:

1. Разогреваем духовку до 180° С и подготавливаем кастрюлю с водой для паровой бани.

2. Бисквит: разбейте в миску яйца, высыпьте сахар, взбейте венчиком. Поставьте на кастрюлю миску и продолжайте взбивать 5-7 минут, (дно не должно касаться воды). Смесь должна быть густой консистенции. Просеивая, порционно вводим муку, осторожно вмешиваем ее лопаткой в яичную массу. Добавляем растопленное сливочное масло, осторожно вмешиваем в тесто.

3. Форму для выпекания (диаметр 20 см) хорошо смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Переливаем тесто в форму и отправляем в разогретую духовку на 20 минут.

4. Готовый бисквит достаем из формы и охлаждаем на решетке. После делим пополам.

5. Для крема: к крем-сыру добавляем сахарную пудру, ванильный ароматизатор, сок лайма/лимона и все хорошо перемешиваем. Очень холодные, жирные сливки взбиваем до пиков и вводим.

Соберите торт и украсьте ягодами!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: