Сколько украинцев поддерживают вступление в Европейский Союз: результаты опроса

Три четверти украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Самый высокий уровень поддержки евроинтеграции зафиксирован в Киеве, западных и северных областях.

Об этом свидетельствует опрос Info Sapiens, проведенный по заказу Transparency International Ukraine о состоянии коррупции, восстановления и евроинтеграции.

Что показало исследование

По данным социологов, 74% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС.

Самый высокий уровень поддержки евроинтеграции демонстрируют жителиКиева (82%), западных (80%), северных (78%) и центральных (76%) областей.

В южных и восточных областях этот показатель несколько ниже – 69% и 64% соответственно.

Против вступления в ЕС – 6% украинцев, а еще 18% говорят, что не определились со своей позицией.

При этом подавляющее большинство (86%) считает себя информированными в процессах вступления Украины в ЕС.

25% опрошенных заявляют, что ознакомлены с ходом евроинтеграции хорошо или очень хорошо, а еще более половины (61%) указывают на определенный уровень осведомленности в этой теме.

Чего ждут украинцы от вступления в ЕС

Чаще всего от вступления в ЕС украинцы ожидают лучшего будущего для детей (65%), мира (60%), экономического роста (60%), повышения качества и уровня жизни (59%) и роста возможностей для трудоустройства (58%), показал опрос.

Кроме того, 55% опрошенных считают, что евроинтеграция поможет преодолеть коррупцию в Украине.

54% убеждены, что членство в ЕС будет способствовать соблюдению принципов верховенства права.

Никаких преимуществ не видят только 2% украинцев.

Среди страхов – ухудшение отношений с РФ

Среди главных опасений от вступления в ЕС – отток молодежи (48%), эксплуатация природных ресурсов (35%), приток иммигрантов (31%) и рост бюрократии (30%).

Причем 30% опрошенных негативом от вступления в ЕС называют потенциальное ухудшение отношений с РФ.

В то же время 11% вообще считают, что ЕС не имеет будущего.

В целом со вступлением в Евросоюз респонденты связывают больше преимуществ, чем недостатков – 8% опрошенных не видят никаких недостатков.

42% опрошенных оптимистично оценивают перспективы вступления в ЕС и считают, что этот процесс продлится до пяти лет.

Еще 22% отводят на этот процесс от шести до десяти лет, а 12% не верят, что Украина когда-то станет членом ЕС.

Украинцы остаются "очень оптимистичными"

Исполнительный директор TI Ukraine Андрей Боровик указал: опрос показал, что украинцы достаточно основательно и критично относятся к евроинтеграционным процессам.

При этом важно, что, говоря о преимуществах и недостатках евроинтеграции, они ориентируются не только на вещи, которые касаются их лично, в частности возможности трудоустройства или образования и медицины, но и на общие сферы жизни государства – борьба с коррупцией, вопросы безопасности и экономического роста.

"И поэтому особенно хорошо, что после такой оценки люди все равно за вступление в Евросоюз. И в этом вопросе остаются очень оптимистичными, веря, что присоединиться к европейской семье нам удастся в течение следующих пяти лет – причем такие ожидания показывает не только молодежь, но и люди значительно старшего возраста", – сказал Андрей Боровик.

Опрос проводился в июне – июле 2025 года среди 1015 участников на подконтрольных Украине территориях. Метод сбора данных – телефонные интервью.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным другого опроса, 70% украинцев донатят на армию. При этом 44% помогают нефинансово, в частности плетением сеток, изготовлением свечей или ремонтом авто.

