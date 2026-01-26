Сколько раз за ночь человек может просыпаться и это будет нормальным: объяснение

Всем нам случались ночи, когда полноценный отдых казался невозможным, будь то из-за беспокойного переворачивания с боку на бок, тошноты или похода в туалет. Но исследования показали, как часто нам следует просыпаться, и этот показатель меняется с возрастом.

Исследование, опубликованное в журнале "Journal of Psychosomatic Research", показало, что мы можем быть более активными ночью, чем считалось ранее, причем треть людей полностью просыпается ночью по крайней мере три раза в неделю. Между тем отдельное исследование показало, что почти четверть просыпается по крайней мере один раз за ночь, пишет Express.

Однако, с возрастом наши внутренние биологические часы начинают смещаться, что потенциально приводит к все более частым пробуждениям. Обычно мы переживаем короткие микропробуждения примерно 20 раз за ночь, хотя эти мимолетные моменты обычно остаются незамеченными или не запоминаются.

Мы, скорее всего, запомним частые пробуждения, и переживаем их примерно трижды за ночь. Это считается нормальным явлением и не влияет на утреннюю бодрость.

Однако, с возрастом возникает более ранняя утренняя бодрость. Люди, которые раньше просыпались два-три раза за ночь, могут увидеть, что эта цифра почти удваивается до четырех-пяти раз после достижения 60 лет, поскольку их циркадный ритм сокращается.

Несколько бессонных ночей обычно не являются причиной для беспокойства, но это может стать проблемой, если недостаток сна начинает влиять на вашу повседневную жизнь.

Дополнительные факторы, которые могут влиять на ночные пробуждения, включают уровень стресса, потребление кофеина, окружающую среду и основные проблемы со здоровьем, хотя нормально оставаться в сознании лишь от нескольких минут до 30 минут.

