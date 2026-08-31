Сколько раз в день нужно выгуливать собаку: ветеринар разрешила спор

Хотя некоторые владельцы выгуливают своих собак по несколько часов каждый день, другие из-за нехватки времени просто водят их по кварталу. Однако эксперт предупреждает, что вы можете ограничивать свою собаку, тренируя её чрезмерно или недостаточно – независимо от её возраста и породы.

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На своём канале в TikTok ветеринар Никола Рус, которая в социальных сетях использует ник @drnicolerous.vet, рассказала, сколько времени следует выгуливать собаку ежедневно, и что лучше: одна длительная прогулка или несколько более коротких выгулов в разное время.

Так, она объясняет, что щенкам требуется "пять минут физических упражнений на каждый месяц их жизни, два раза в день". Например, это означает, что четырёхмесячный щенок должен получать две 20-минутные физические нагрузки ежедневно, чтобы удовлетворить свои потребности.

Она сказала: "Сюда входят прогулки, но также и физические упражнения во дворе, игры, в которые вы играете, и т. д.".

Что касается взрослых собак, она объясняет, что стандартная рекомендация – физические упражнения в течение 30–60 минут два раза в день. Тем не менее она признает, что такие породы, как бордер-колли, могут нуждаться в большем количестве времени на свежем воздухе, чем чихуахуа.

Пожилым собакам нужен аналогичный уровень активности – от 30 до 60 минут два раза в день, но тип упражнений, которые вы с ними выполняете, действительно важен для их суставов.

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