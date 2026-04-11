Сколько надо съесть пасок на Пасху, чтобы выйти замуж

С пасками в народной традиции связывали ряд примет и символических обрядов. Одно из самых интересных поверий утверждает, что нужно попробовать 12 пасок, чтобы привлечь в свою жизнь благополучие, гармонию и счастливые изменения.

Видео дня

Для незамужних девушек эта примета имела еще отдельное значение, ведь считалось, что именно такой обряд может помочь встретить любимого. OBOZ.UA рассказывает, в чем суть этой приметы.

Почему именно 12 пасок

В народном представлении число 12 имело особую силу. Его связывали с полнотой года, гармонией и завершенностью, ведь в году есть 12 месяцев, а в христианской традиции – 12 апостолов. Поэтому считалось, что человек, который на Пасху попробовал 12 пасок, будто призвал к себе защиту, равновесие и достаток на весь год.

Речь шла не о том, чтобы съесть 12 больших пасок полностью. Скорее речь была о символическом вкушении – по кусочку от разной выпечки. По поверью, каждая такая паска будто отвечала за отдельный месяц года и приносила благословение на будущее.

Примета для девушек, которые хотят выйти замуж

Особое место эта традиция занимала в девичьих пасхальных приметах. Верили, что незамужняя девушка, которая попробует 12 разных пасок, может в течение года выйти замуж. Причем желательно, чтобы эти паски были испечены в разных домах или разными хозяйками.

В народных представлениях это имело большое значение, потому что каждый дом якобы несет свою энергию, а вместе с ней – отдельное благословение. Поэтому чем больше разных пасок девушка пробовала, тем сильнее, по поверью, она притягивала к себе счастливую женскую судьбу и гармоничную супружескую жизнь.

Приметы для женщин

Отдельные верования касались и женщин, которые мечтали о ребенке. Им советовали пробовать паски, испеченные матерями из больших семей. Считалось, что такая выпечка символически передает женскую силу, плодовитость и благословение на материнство.

Все это воспринималось как обрядовое действие, в котором важными были и сам хлеб, и намерение, с которым его ели.

Что означала паска для мужчин

Для мужчин паска тоже имела свою символику. По народным верованиям, если мужчина на Пасху пробовал 12 пасок, это должно было принести ему здоровье, силу, успех в делах и финансовую стабильность для семьи.

Но для этого, по примете, паски должны были быть освященными, а есть их следовало с благодарностью, а не в спешке.

Как придерживались этого обычая

Традиция начиналась с освящения пасхальной корзины в церкви. После праздничной службы и молитвы семья садилась к столу, а хозяин дома разрезал первую паску, произнося благословение или молитву.

Далее каждый, кто хотел соблюсти приметы, пробовал по кусочку из разных пасок. В некоторых селах для этого даже обменивались пасхальной выпечкой с родственниками или соседями, чтобы можно было собрать символические 12 разновидностей.

Другие приметы о паске

С пасхальной выпечкой было связано и много других примет. Если паска получалась красивая и не трескалась, это считали хорошим знаком на счастливый и спокойный год.

Если же паска подгорала, это воспринимали как недобрый знак, особенно для хозяйки, которая ее пекла. Также верили, что если во время замешивания теста кто-то ссорился или был в плохом настроении, такой кулич терял свою добрую силу.

Отдельно отмечали, что паску нельзя выбрасывать. Даже когда она черствела, ее советовали отдать животным или закопать в землю, потому что к этому хлебу относились с особым уважением.

OBOZ.UA ранее рассказывал, что означают цвета и символы на традиционных украинских писанках.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.