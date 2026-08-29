Сколько минут варить яйца, чтобы желток получился идеальным: делимся советами
1 минута
330
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Вареные яйца – очень простой, вкусный и полезный продукт, который можно есть каждый день. Для того, чтобы вареные яйца оставались полезными, кулинары советуют варить их не больше 6 минут.
Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, как правильно и сколько варить яйца, чтобы они были полезными и с жидким желтком.
Сколько минут варить яйца, чтобы желток был жидким
3 минуты – белок сворачивается лишь частично, а желток остается очень жидким, идеально для тостов.
6 минут – желток остается жидким.
7-8 минут – желток кремообразный, густой и немного "липкий", но уже не жидкий.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: