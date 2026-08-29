Сколько минут варить яйца, чтобы желток получился идеальным: делимся советами

Вареные яйца – очень простой, вкусный и полезный продукт, который можно есть каждый день. Для того, чтобы вареные яйца оставались полезными, кулинары советуют варить их не больше 6 минут.

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Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, как правильно и сколько варить яйца, чтобы они были полезными и с жидким желтком.

Сколько минут варить яйца, чтобы желток был жидким

3 минуты – белок сворачивается лишь частично, а желток остается очень жидким, идеально для тостов.

6 минут – желток остается жидким.

7-8 минут – желток кремообразный, густой и немного "липкий", но уже не жидкий.

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