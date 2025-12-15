Сколько длится Ханука: почему дата меняется каждый год

Накануне в Киеве торжественно зажгли первую свечу на ханукии – иудейском девятисвечнике, который является символом праздника Хануки. Это один из самых больших праздников в еврейском календаре, который празднуется примерно в то же время, что и христианское Рождество.

OBOZ.UA рассказывает, что иудеи отмечают и почитают праздником Хануки. Рассказываем, каковы его ключевые традиции и почему этот праздник каждый год меняет даты.

Значение праздника Хануки

Еврейский народ называет Хануку Праздником Огней. Его связывают с освящением Второго Храма в священном городе Иерусалим.

Исторические события, легшие в основу Хануки, разворачивались здесь во II веке до нашей эры. В то время Иудея находилась под властью сирийско-греческих правителей из династии Селевкидов. Царь Антиох IV Эпифан начал жестокую политику насильственной эллинизации, запрещая евреям придерживаться своих традиций, изучать Тору и совершать обряды. Кульминацией стало осквернение еврейского Священного Храма в Иерусалиме. Антиох изгнал из него иудейских священников и установил там алтарь греческому богу Зевсу.

В ответ на это притеснение вспыхнуло восстание, которое возглавил священник Маттитьягу Хасмоней и его сыновья, известные как Маккавеи (что в переводе с древнеиудейского означает "молот"). Несмотря на численное и военное превосходство греков, небольшое войско Маккавеев, одержало победу. Ее объясняют несокрушимым духом и искренней верой, которые помогали им в бою. В 164 году до н.э. евреи освободили Иерусалим и взялись за очищение и повторное освящение Храма.

Именно во время освящения произошло знаменитое Чудо Хануки. Для того, чтобы зажечь менору (храмовый светильник), нужно было чистое, не оскверненное масло. И удалось раздобыть лишь маленький кувшин такого топлива. Его могло хватить лишь на один день горения. Однако менора горела в течение восьми дней, чего было достаточно, чтобы приготовить новую партию чистого масла. Этот чудесный факт и стал причиной установления праздника, который длится восемь дней.

Почему Хануку ежегодно отмечают в разные даты

Как и все еврейские праздники, Ханука не имеет фиксированной даты в светском (григорианском) календаре. Так сложилось из-за того, что верующие иудеи живут по своему особому лунно-солнечному календарю. Он одновременно ориентируется и на фазы Луны, и на годовой природный цикл. Для этого периодически в календарь добавляется високосный месяц Адар II, который позволяет догнать солнечный год.

Согласно этому календарю, Ханука всегда начинается 25-го числа еврейского месяца Кислев. А поскольку даты начала месяцев привязаны к фазам Луны и не имеют постоянной даты начала и конца, как в светском календаре, все иудейские праздники, в том числе Ханука, "путешествуют" по этому календарю на несколько дней вперед и назад. Нынешнее празднование Хануки, например, приходится на период между 14 и 22 декабря. А вообще она может происходить в любое время, начиная с конца ноября и до конца декабря.

Значение и традиции Хануки

Как мы уже говорили, Ханука длится восемь дней и восемь ночей. Ежедневно иудеи зажигают новую свечу на ханукии. Восемь из них являются основными, а еще одна – дополнительной, ее называют "шамаш", то есть "служебная свеча".

В первый вечер праздника на ханукии зажигают одну свечу, во второй – две, и так происходит, пока вся ханукия не будет заполнена свечами. Тогда праздник достигает своей кульминации.

Шамаш всегда зажигается первым, а потом именно от него зажигают свечи Хануки. Таким образом, количество света увеличивается ежедневно, символизируя все большую радость и распространение чуда. Свечи зажигают вечером, как только наступает темнота.

Празднование Хануки у иудеев полно радостных традиций, которые подчеркивают чудо и благодарность. Вот главные из них.

Зажигание ханукии – это центральный ритуал праздника. Ханукию обычно ставят на виду – у окна или двери, чтобы сообщить о чуде как можно большему количеству людей. Во время зажигания на ней свечей произносят специальные благословения.

– это центральный ритуал праздника. Ханукию обычно ставят на виду – у окна или двери, чтобы сообщить о чуде как можно большему количеству людей. Во время зажигания на ней свечей произносят специальные благословения. Блюда на масле – в память о чуде с маслом, традиционные праздничные блюда готовятся путем жарки в большом количестве масла. Так, например, на праздничном столе обязательно должны быть суфганиот – пончики с джемом, похожие на украинские пончики. Также подают латкес – картофельные оладьи, почти такие же, как наши деруны.

– в память о чуде с маслом, традиционные праздничные блюда готовятся путем жарки в большом количестве масла. Так, например, на праздничном столе обязательно должны быть суфганиот – пончики с джемом, похожие на украинские пончики. Также подают латкес – картофельные оладьи, почти такие же, как наши деруны. Игра в дрейдл – на Хануку дети трационно играют с четырехгранным волчком. На его гранях написаны еврейские буквы первых слов фразы "нес гадоль гайя шам" – "большое чудо произошло там (имеется в виду Израиль". Во время игры используют шоколадные монетки или орехи.

– на Хануку дети трационно играют с четырехгранным волчком. На его гранях написаны еврейские буквы первых слов фразы "нес гадоль гайя шам" – "большое чудо произошло там (имеется в виду Израиль". Во время игры используют шоколадные монетки или орехи. Дарение подарков – по обычаю детям на праздник дарят "хануке гелт", то есть ханукальные деньги. В давние времена эти деньги предназначались на благотворительность и для обучения Торы. Сегодня это также является способом воспитания щедрости и поддержания праздничного настроения.

В общем иудейская Ханука является периодом, когда евреи чтят веру и мужество своих предков. А еще силу света, который всегда побеждает тьму.

