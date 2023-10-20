'Скифское золото' в ближайшее время вернется в Украину: в Минкульте рассказали подробности

Коллекция "Скифского золота", которая была выставлена в музее в Нидерландах, когда РФ в 2014 году оккупировала украинский Крым, в ближайшее время вернется в Украину. Судебные баталии вокруг атефактов продолжались почти девять лет.

О возвращении сокровищ сообщил временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев. "МКИП совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, направленных на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину", – цитирует его пресс-служба Минкульта.

Как известно, в феврале 2014 года артефакты были вывезены в Амстердам на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" в музее Пирсона, которую неофициально назвали "скифское золото", или "крымское золото".

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В декабре 2016 года суд Нидерландов постановил вернуть Украине соровища, но в январе 2017 года музеи оккупированного Крыма под руководством Москвы инициировали процесс обжалования решения.

В 2021 году суд вновь приняли решение в пользу Украины, в свою очередь "крымские музеи" обратились в Верховный суд Нидерландов.

9 июня 2023 года последний принял окончательное решение вернуть "Скифское золото" Украине и подтвердил решение апелляции двухлетней давности в пользу Киева.

Судебные баталии вокруг сокровищ продолжались почти девять лет. Ранее Верховный суд полностью отказал в кассационной жалобе музеев оккупированного Крыма и оставил в силе решение апелляции, удовлетворившее все требования Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в апреле 2022 года похитили скифское золото в захваченном Мелитополе. Похищенная коллекция была найдена в 1950-х годах.

Международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям заявила, что такие действия страны-агрессора – не случайное мародерство, а целенаправленная стратегия.

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