Вот так мы и подошли к последней сотне лет войны северного соседа против Украины. Во время первой мировой войны, российская армия, захватив на западе Украины несколько городов, вела себя точно так же - мародерила и убивала местных мирных жителей. Как и говорилось в самом начале: "Веками неизменным остается звериная жестокость, садистские наклонности, грабежи, насилие и вранье".

После развала российской империи, в следствие бесславного поражения в ею же развязанной через сербских тайных агентов Первой мировой войне, в конце 1917 года, российская голодрань под предводительством шайки немецких агентов, в прошлом криминальных преступников, революционеров-коммунистов, захватила власть в Петрограде. Путем проведения восстаний в Киеве и Одессе, отправкой железнодорожным транспортом революционных полков, ультиматумами и прочими истериками пытались вернуть "сытую" Украину в состав обновленной российской империи. Не будем описывать все практически четыре года советскороссийско - украинской войны, а также отдельно, белогвардейско-украинской войны (это к тому, что идеи, убеждения и строй "русских" не влияют на главную задачу - уничтожения украинцев и Украины), ее результатами были красный террор - фактически массовые убийства и грабежи, массовые пытки, извращения и изнасилования, расстрелы чрезвычаек, продразверстки - кража продуктов у населения, первый голодомор, территориальные потери в пользу РСФСР и БССР. Миллионы жертв среди мирного населения, тотальная эмиграция беженцев. Именно борьба украинского народа дала возможность Польше и Финляндии вырваться из кровавых лап российского кровавого гегемона и восстановить свою государственность.

После захвата Украины Большевистский террор не ослаб. Хоть и не было активных боевых действий, но все же свободолюбивый украинский народ стремился скинуть ненавистный московский режим "самой свободной страны в мире". За период 1932-1933 году на территории Украинской ССР - так теперь стала называться Украина, прокатилось более 5000 крестьянских восстаний, связанных с крепостнической политикой коллективизации, колхозами, трудоднями, а фактически новым крепостным правом, которое в СССР продлилось для сельского населения страны до конца августа 1974 года. Врожденное рабство россиян решили распространить на все республики нового государства. А войну на аграрном фронте решили совместить с подавлением восстаний. Так в Кремле появился сатанинский план геноцида всего украинского народа через убийство голодом. План массового убийства предварительно уже показал свою эффективность десятилетие назад. Эти преступления не имеет ни сроков давности, ни оправдания. По различным подсчетам количество жертв просто чудовищно и варьируется от 8 до 12 миллионов украинцев. Хотя отдельные исследователи истории говорят о 55 миллионах. Также украинцев убивали голодом и на Кубани, вошедшей в состав советской России. Кто не знает, прочитайте про черные таблички - такое ноу-хау в массовом геноциде от потомков андрофагов. А на место убитых голодом украинцев шли сотни эшелонов с "переселенцами" из российской глубинки, размывая демографическую ситуацию. Так появилось "население".

Проходит всего 6-7 лет и Страна Советов решится развязать уже Вторую мировую войну совместно с нацистским режимом - близнецом из Германии. Под риторикой "освобождения", нацисты с коммунистами разрывают Польшу. На территории западной Украины устанавливается энкавэдэшно-гэбэшный террор - так теперь и в последствии называются тайные полицейские московского режима. В ходе двух лет с 1939 по 1941 год кровавая машина зверств и пыток коммунистического красного террора накрывает западные области Украины. По всей коже встают дыбом и шевелятся волосы от зверств в застенках ВЧК-ОГПУ-НКВД. Конвейер смерти начал работать на полную. По всей Украине прибывшие из РСФСР и некоторых других республик маньяки и садисты с мандатами от новой власти, с хирургической точностью без наркоза ставят опыты над людьми, пытают, увечат, извращаются до такой степени, что люди просят быстрой смерти. И так по всей Украине. От тюрьмы на Лонцкого во Львове, от братских могил в Дрогобыче с простреленными в затылок десятками даже детскими черепами до подвалов и кровавых дворов НКВД в Одессе и Харькове, от безымянных могил в Быковнянском лесу и расстрельных полей в Бабьем Яру в Киеве. Геноцид и утилизация украинцев набрал промышленные обороты. Машина убийства была настолько цинична, что при призыве юношей в Красную Армию из западных областей Украины, их увозили военные машины, но не далеко. Через несколько сел отвозили в НКВД, а там нечеловеческими пытками убивали, "улучшая" статистику по выявлению "украинских буржуазных элементов".В это же время в 1940 году, Россия пусть и Советская расстреливает в Катынском лесу под Смоленском и Харьковском и Калининском (ныне Тверском) подвалах НКВД почти 22 000 военнопленных польских офицеров. А среди них были и этнические украинцы, служившие в Войске Польском в 30-х годах ХХ века. Это преступление советский Союз пытался повесить на немецкие части, но шила в мешке не утаишь. А затем не менее циничная спланированная Москвой авиакатастрофа президентского польского Ту-154 под Смоленском, связанная с почтением памяти убитых в этих расстрелах. И снова весь мир видел звуки выстрелов, добивающих выживших в авиакатастрофе поляков.

Во время Второй мировой войны советские солдаты не церемонились и с мирным населением. Взрывались исторические памятники, мосты и дома с людьми согласно концепции выжженой земли. При отходе Красной армии, ее был взорван ДнепроГЭС, возведенный под руководством известного американского гидростроителя Хью Купера американской фирмой Cooper Engineering Company, при сотрудничестве с General Electric и германской компанией Siemens, похоронив под водой сотни тысяч украинских жителей, живущих ниже по течению. Этот же механизм был использован при взрыве плотины Каховской ГЭС в июне 2023 году.

Отдельной страницей преступлений против украинцев стоит использование, в том числе, детей в войне. При форсировании Днепра в бой бросались люди без оружия, как было на Букринском плацдарме под Киевом. "Призыв" в Красную Армию военно-полевыми военкоматами, включая несовершеннолетних, проходил без какого-либо учета, без оружия, без обмундирования, без обучения. Эти местные украинцы - чорносвиточники, были брошены на немецкие пулеметы. По свидетельствам немецких офицеров, нашедших отражение в их мемуарах, этого штурма не выдерживали не только немецкие пулеметы, но и психика немецких пулеметчиков. Не единожды были зафиксированы случаи помешательства. Вода в Днепре на несколько дней несла кровь этих кинутых в бессмысленную мясорубку "великим мясником - маршалом Победы" Жуковым, сказавшим при этом: "Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!" Тогда при форсировании Днепра официально погибло более 417 тыс. человек, неофициально более полуторамиллионов. Весной, когда сошел лед, воды Днепра еще долгое время несли трупы украинцев в вышиваных сорочках и черных свитках. Такая вот "братская любовь" на уничтожение.

Отряды красных партизан и военных отбирали последнее продовольствие у измученных войной сельских жителей. Следствием всех этих факторов для войны с захватчиками как немецкими, так и советскими, стало создание УПА и ее героическая борьба с 1941 по 1953 год, хотя отдельные бои продолжались и в 1955, и в 1960 годах. И ни один российский историк, ни один кремлевский политик или пропагандист, не сможет дать ответ, что же надо было сделать советским органам власти, чтобы население, которое в 1939 году встречала Красную Армию как своих освободителей от польского гнета, за два года, массово уходили в леса, и зная, что они никогда уже не вернутся к мирной жизни, мученически отдав себя делу борьбы с кремлевскими захватчиками-угнетателями, сражались с отрядами НКВД-МГБ-МВД-КГБ почти два десятка лет. А что же наши потомки каннибалов? А все то же самое - террор против мирного населения, пытки, изнасилования, издевательства, убийства. К арсеналу мер добавилась еще и депортация в товарных вагонах, с малой надеждой выжить. А в случае с крымскими татарами, кроме тотальной депортации, еще и авиарасстрел на баржах в Азовском море.

Затем, уже после "Великой Победы" ГУЛАГа над Бухенвальдом, в 1946 году в качестве напоминания о геноциде 1921-1923, 1933 годов, Москва снова прибегает к стратегии умерщвления украинцев голодом. Кстати, в ходе нынешней войны, в 2022 году, все та же Москва закупила огромное число зерновозов и крала украинское зерно с временно захваченных территорий. Как видим, концепция уничтожения Украины и ее народа, у "русских" не меняется, впрочем, как и методы.

Что мы там выше говорили о концепции Международного гуманитарного права, или законах и обычаях войны, о военных преступлениях и преступлениях против человечности? Насилие, садизм и жестокость встроены в генетический код, помните?

В 1992-1994 годах Россия пыталась развязать войну в Крыму или хотя бы дестабилизировать этот украинский регион. Но все пошло не по плану. Через 10 лет в 2003 году она попытается начать конфликт на острове Тузла.

В 2014 году Кремль пошел на открытую конфронтацию в Крыму, а затем на Донбассе, развязав войну. В 2022 году решился на широкомасштабное вторжение. Именно с этого момента, с января 2014 года, начинается постоянные нарушения гарантированных Женевскими конвенциями прав военнопленных со стороны российских силовиков. Хотя кого мы обманываем, почему "начинается"? Они продолжаются. Они не меняются всю свою людоедскую историю, какие там конвенции, права и правила? Мучить, пытать, убивать и грабить.

Выше уже говорилось о Буче, Гостомеле, Бородянке, Лимане и других населенных пунктах с братскими могилами украинцев, убитых "русскими освободителями". Но не стоит забывать ситуацию с военнопленными.

Давайте вспомним об украинских военнопленных в Еленовке под Донецком, где отрезали половые органы на камеру, пытали голодом и током, подвергали сексуальному насилию и оказывали моральное давление. И вот чтобы скрыть следы этих преступлений в конце июня 2022 года, российское командование приняло решение о применении термобарического оружия по колонии, где содержались военнопленные и гражданские. Затем были отрезание головы украинскому военнопленному в прямом эфире, в качестве забавы, расстрел за приветствие: "Слава Украине!" Но все то же, эти мрази проделывали и с гражданским населением на оккупированных территориях, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, законы, обычаи и конвенции. Есть еще желающие сказать, что "они тоже люди"? Кто? Где?

Зная с кем нам приходится иметь дело, однозначного ответа с катастрофой самолета Ил-76 в небе над Яблоново Белгородской области без международного расследования никто дать не сможет. Кого или что перевозил этот борт? Это были украинские военнопленные или боеприпасы и ракеты для продолжения боевых действий армией РФ? Если были военнопленные для обмена, то где тела? Давайте вспомним малазийский Боинг МН17, сбит зенитно-ракетным комплексом Бук-М1 53-й Курской бригады ПВО. Жертвы и их вещи падали, а затем лежали в поле. И почему после сбития Ил-76 ФСБ оцепила район, выгнав всех спасателей? Кто сбил этот борт? Российская система ПВО? Обстрел Харькова из комплексов С-300 и С-400 не стал ли фрэндли файер для Ил-76? Или все же средства Сил обороны Украины? Почему не было согласования обмена и его деталей? Почему Москва заявляет о гибели экипажа, если на самолете была установлена и на видео мы видим отстрел эвакуационной капсулы экипажа? Очень похоже на пакость российских спецслужб, мстящих такой информационно- психологической операцией за сбитые над Азовским морем А-50 (тот же Ил-76) и Ил-22. Вопросов пока больше, чем ответов.

По моему личному мнению, украинских военнопленных, якобы бывших на этом борту, давно нету в живых. Скорее всего, они погибли в застенках российских садистов от истязаний и надругательств. Их тела никто Украине никогда не передаст, ибо по ним можно было бы установить дату и причину смерти. А сбитый самолет - ничтожная попытка прикрыть низменные наклонности российских маньяков и палачей.

В любом случае зверье в российской военной форме постоянно нарушает все мыслимые и немыслимые нормы Международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. Каждый из этого мерзкого сброда должен понести персональную ответственность за совершенные военные преступления и преступления против человечности. А последние правители - за многовековой геноцид против украинского народа. Трибунал уже на горизонте. Ждите, кацапы. За вами придут.