Ситуация с незаконным пересечением границы Украины изменилась: в ГПСУ назвали причины

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что количество попыток незаконного пересечения границы иногда возросло. Однако такая тенденция наблюдается только по сравнению с январем и февралем.

Видео дня

Об этом он заявил в эфире телеканала "Мы-Украина". По его словам, этому способствуют различные факторы, в частности, погодные условия.

"В то же время, это значительно меньшие показатели, чем это было в 2025 году или в 2024-м, когда попыток незаконного пересечения границы было несколько больше. Фактически, те направления или те участки границы, где и раньше больше всего граждане пытались незаконно пересечь границу – это граница с Румынией и Молдовой, эти участки, они и остаются наиболее активными", – рассказал Демченко.

Нелегальное пересечение границы

Отметим, что случаи задержания нарушителей границы до сих пор продолжаются. На Буковине правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая наладила прибыльный бизнес на нелегальной переправке мужчин призывного возраста в Румынию. Стоимость "услуг" составляла 10 тысяч евро за каждого "клиента".

В то же время во Львовской области правоохранители задержали военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, которого подозревают в организации незаконного выезда мужчин за границу во время военного положения. Задержание произошло сразу после получения части денег.

Напомним, в Винницкой области пограничники разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста к границе в обход блокпостов. За попытку нелегального пересечения государственной границы организатор получил 12 500 долларов аванса на криптокошелек, еще 17 500 должны были доплатить после выполнения "маршрута".

Как сообщал OBOZ.UA, на украинско-молдавской границе пограничники Измаильского отряда задержали мужчину призывного возраста, который пытался незаконно пересечь государственную границу, выдавая себя за пожилую женщину. Во время контроля на КПП "Новые Трояны" на границе с Молдовой сработало внимание правоохранителей к подозрительной пассажирке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!