Ситуация крайне странная: СМИ указали на нюанс с комментарием 'представителя' Telegram Реми Вонга о безопасности мессенджера

После того, как представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Telegram содержит целый ряд угроз для Украины, в СМИ появился комментарий "представителя" платформы Реми Вонга о безопасности мессенджера. Однако в сети нет других упоминаний и фото этого человека, из-за чего журналисты подвергли сомнению его существование вообще.

Об этом сообщает исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA. Так, 17 февраля в статье "Кто ты, мистер/товарищ Реми Вон/Remi Vaughn?" эксперты подняли вопрос о реальности существования человека, который называет себя Реми Вон/Remi Vaughn и делает заявления от имени мессенджера Telegram.

Портал заинтересовало, почему нет в открытом доступе ни одного фото или упоминания о физическом присутствии человека с таким именем ни на одном публичном мероприятии от имени Telegram. При этом она посылает соответствующие письма в медиа и комментирует события, в том числе и в Украине.

В пресс-службе Telegram не смогли подтвердить личность вроде бы своего представителя. Журналисты получили ответ от того же Реми Вонга, пояснившего, что Telegram представляет только его основатель Павел Дуров.

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что популярный сегодня мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины. Теперь необходимо искать пути решения этой проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Черкасской области СБУ заблокировала семь групп в мессенджерах, которые помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации. Эти сообщества функционировали в Telegram и Viber.

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