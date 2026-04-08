Sister's Aroma покоряет мир: бренд представил Украину на Cosmoprof Worldwide Bologna 2026

Украинский бренд Sister's Aroma представил Украину на международной выставке Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 – одном из крупнейших B2B-событий в сфере красоты, который ежегодно объединяет ведущих игроков индустрии со всего мира.

Ежегодное событие проходит в Италии, в городе Болонья, и собирает тысячи брендов, ритейлеров и экспертов, которые формируют будущее бьюти-рынка. Для Sister's Aroma, которая участвует в Cosmoprof уже второй год подряд, событие стало не только возможностью представить собственные инновационные продукты, но и важным шагом в развитии международного присутствия бренда. Сейчас бренд представлен в 41 стране мира.

Украинский бренд Sister's Aroma: позиционирование и философия

"Название Sister's Aroma очень точно передает то, кем мы являемся сегодня. Это о духе сестринства, о взаимоподдержке, о чувстве, что тебя понимают и принимают. Наш слоган "Sisters know what sister needs" родился очень органично, ведь мы создаем продукты, которыми пользуемся сами, которые соответствуют лайфстайлу нашего комьюнити и сопровождают их в течение всего дня, – комментируют основательницы бренда Юлия Бурковская и Дарья Бурковская. – Aroma – это о нашей ДНК. Все продукты бренда обогащены нишевыми ароматами, которые превращают ежедневный уход в эмоциональный вау-опыт. Мы верим, что именно это сочетание – смыслов и продукта – формирует сильное позиционирование, которое сегодня отзывается клиентам со всех уголков мира, в чем мы еще раз убедились на Cosmoprof".

Стенд Sister's Aroma стал пространством для знакомства с продуктами бренда и его эстетикой сестринского комьюнити.

Реакция международных гостей на бренд Sister's Aroma

"Эта выставка дала очень четкое ощущение масштаба: Sister's Aroma уже сегодня воспринимается как бренд с глобальным потенциалом. И самое ценное – мы видели это в реакции потенциальных партнеров из примерно 40 стран, которые взаимодействовали с брендом.

Лично для меня стало еще очевиднее одно: мы не строим украинский бренд для экспорта. Мы строим глобальный бренд с украинской ДНК", – отмечает CEO компании Александр Латик.

Интерес гостей был заметен в реальном времени:

разговоры, которые превращаются в партнерства

интерес к бренду, переходящий в реальный бизнес-интерес

люди открывают для себя Sister's Aroma – и запоминают бренд

Бренд, формирующий глобальный интерес

Участие в Cosmoprof Worldwide Bologna стало для Sister's Aroma не просто еще одним шагом в международной экспансии, а подтверждением того, что бренд уже сегодня резонирует с потребителями и партнерами в разных уголках мира.

"Для меня Cosmoprof – это про живой контакт с потребителем и рынком. Мы четко увидели: Sister's Aroma говорит с глобальной аудиторией на одном языке – языке эмоции, опыта и продукта, который влюбляет с первого прикосновения.

В этом году нас целенаправленно искали не только партнеры, но и конечные потребители, которые уже открыли Sister's Aroma через социальные сети на международных рынках. Наш SMART-крем для рук Sugar Porn стал продуктом, который влюбляет в бренд даже тех, кто еще не был с нами знаком, – и этот эффект продолжился после выставки в отзывах в социальных сетях.

Сегодня наша задача как бренда – не догонять глобальный рынок, а быть его частью и влиять на него. Именно это мы системно строим", – комментирует CMO бренда Жанна Малик.

Ключевые факты о Sister's Aroma: