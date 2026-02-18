Системно запугивали: из оккупации спасли семью с тремя детьми, которых угрожали забрать в интернат

С временно оккупированной РФ украинской территории вернули семью с тремя детьми, которая подвергалась систематическому давлению и угрозам со стороны захватчиков. Дополнительным источником опасности для них стало то, что отец несовершеннолетних является ветераном АТО.

Об этом сообщил руководитель инициативы президента Украины Bring Kids Back UA Максим Максимов в эфире "Мы-Украина". Он рассказал историю семьи ребенка, который стала 2000-м возвращенным с временно оккупированных территорий.

"Двухтысячное возвращение – это история семьи, в которую входят мама и трое детей с временно оккупированных территорий, которые смогли выехать. В оккупации детей принудительно привлекали к обучению в российской школе. Семью системно и систематически запугивали штрафами и угрозами изъятия детей и устройства их в интернат", – сказал Максимов.

По его словам, в дом семьи регулярно приходили российские военные с проверками. Отца детей, который является участником АТО, неоднократно задерживали, допрашивали и применяли к нему физическую силу.

"В какой-то момент семья решила выезжать, потому что стало очевидно, что если оставаться, то риски для безопасности жизни и здоровья будут только расти, и наибольший риск приходится именно на детей", – отметил Максимов.

Он отметил, что этот случай является иллюстративным. "Мы возвращаем детей не просто из сложных условий, а из среды, где их пытаются сломать, перепрограммировать и использовать для целей, которые преследует Россия", – сказал руководитель Bring Kids Back.

Он подчеркнул, что на временно оккупированных территориях российские "власти" ставят целью перевоспитать украинских детей в российских граждан и готовить часть из них как ресурс для текущей и будущих войн.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на сегодня количество похищенных Россией детей, которых удалось вернуть домой, достигло двух тысяч. Это стало возможным благодаря инициативе Bring Kids Back UA. Гарант поблагодарил всех, кто присоединился к борьбе за возвращение украинских детей из-под контроля России.

