Систематические задержания и пытки: ЕФЖ требует справедливости в деле Виктории Рощиной и освобождения всех украинских медийщиков из плена РФ

3 июня 2025 года Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) единогласно приняла резолюцию, которая требует справедливости для украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену в сентябре 2024 года, и призывает к немедленному освобождению по меньшей мере 31 украинского медиаработника, которые сейчас удерживаются российскими силами. Резолюцию приняли делегаты от 73 журналистских организаций из 38 европейских стран

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Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Резолюция выражает "глубокий шок" от смерти Виктории Рощиной и требует "тщательного международного расследования обстоятельств ее смерти в российском плену и привлечения виновных к ответственности".

Резолюция подробно описывает систематическое издевательство над задержанными журналистами. Единогласно принятая резолюция предусматривает комплексный европейский ответ на нескольких уровнях:

- Документ призывает Европейскую комиссию и правительства стран-членов ЕС "значительно усилить дипломатическое давление и санкции против Российской Федерации" и "инициировать создание международного механизма для освобождения украинских профессиональных журналистов и гражданских журналистов как гражданских лиц, незаконно задержанных Российской Федерацией".

- Организации-члены ЕФЖ по всей Европе получают указание "выразить солидарность с задержанными украинскими журналистами путем распространения информации об этих делах" и "упоминать имена задержанных журналистов в своих публикациях и передачах, поскольку это дает надежду заключенным и помогает не забыть о них".

Резолюция также устанавливает конкретные институциональные ответы, поручая Руководящему комитету ЕФЖ создать "специальную рабочую группу по мониторингу ситуаций задержанных украинских журналистов и координации международных адвокационных усилий для их освобождения". Дела будут оперативно подаваться на Платформу защиты журналистики и безопасности журналистов Совета Европы для обеспечения систематической документации и реагирования.

Единогласное принятие резолюции делегатами от 73 журналистских организаций из 38 европейских стран сигнализирует о беспрецедентной солидарности в европейском журналистском сообществе относительно нарушений свободы прессы в условиях продолжающегося конфликта, заявил Сергей Томиленко.

Напомним, страна-агрессор РФ вернула тело пленной украинской журналистки Виктории Рощиной с признаками пыток и без некоторых внутренних органов. Вероятно, для того, чтобы скрыть причину смерти.

Виктория Рощина, уроженка города Запорожье, с начала большой войны находилась на оккупированной территории области. В марте 2022 года стало известно о ее первом задержании ФСБ РФ в оккупированном Бердянске. Где-то через неделю ее освободили, заставив записать видео, где она говорит, что не имеет претензий к РФ.

Виктория Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года во время поездки на оккупированные Россией территории. 27 июля 2023 года Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня.

Последний раз родные разговаривали с ней 3 августа, Виктория сказала, что несколько дней проходила проверки на границе, но не сказала, где именно находится.

Впоследствии СБУ подтвердила родным Виктории, что ее захватили в плен россияне, добавив, что в тюрьмах РФ много "замороженных" украинских арестантов, среди которых может быть и она.

10 октября 2024 года официально стало известно о смерти журналистки Виктории Рощиной. В ГУР сообщили, что Виктория Рощина была в списках на обмен и в ближайшее время должна была вернуться домой.

В Офисе генпрокурора информировали, что уголовное дело доквалифицировано, сейчас речь идет о военном преступлении, соединенном с умышленным убийством.

Виктория Рощина работала на "Украинском радио", "UA:Перший", "Громадському", в "Украинской правде", "Новостях Донбасса", "Цензор.нет" и "Радио Свобода". В 2022 году она получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

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