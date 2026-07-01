Сирский назвал условия демобилизации в Украине

Демобилизация в Украине возможна только при условии, что мобилизационный ресурс позволит сохранить боеспособность армии. При проведении соответствующей реформы необходимо учесть ряд факторов, которые непосредственно влияют на обороноспособность государства.

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В настоящее время вопрос демобилизации уже прорабатывается, однако его реализация требует тщательных расчетов и учета возможных рисков. Об этом заявил главнокомандующийВСУ Александр Сырский.

При подготовке изменений необходимо прежде всего обеспечить сохранение боеспособности украинской армии. После демобилизации службу могут покинуть наиболее опытные военнослужащие, которых нужно будет заменить должным образом подготовленными бойцами.

"Реформы задумываются именно для того, чтобы всё было реалистично. И вопрос лишь в учте всех тех особенностей, или, скажем так, проблемных моментов, которые могут возникнуть при внедрении этой реформы", — отметил Сырский.

Важно обеспечить принцип справедливости в отношении военнослужащих. Специалисты уже подготовили конкретные предложения по отдельным направлениям демобилизации, однако окончательные решения будут зависеть от возможностей государства пополнять личный состав ВСУ.

"Я считаю, что это реально, просто здесь есть много ограничений, связанных с нашими возможностями по мобилизации. И это нужно учитывать – сколько мы сможем мобилизовать, чтобы обеспечить те категории, которые будут увольняться. Поэтому именно здесь будут определенные ограничения", – подытожил главнокомандующий ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генеральном штабе ВСУ заявили, что вопрос демобилизации военнослужащих остается одним из самых сложных во время войны. В то же время военное командование уже прорабатывает возможные механизмы увольнения со службы для отдельных категорий бойцов, которые находятся в армии дольше всех.

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