Синоптик назвала дату похолодания в Украине и рассказала, где ждать снега. Карта

В пятницу, 3 января, в Украине начнется похолодание. Также ожидается порывистый ветер, а в большинстве областей пойдет мокрый снег.

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О таком изменении погоды сообщила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, ночная температура воздуха снизится до -2...-7.

Днем местами столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов.

В центральных областях температура будет +1...+5, а на юге страны будет теплее, там ожидается +6...+12.

"Восток поделится: в Харьковской области похолодает до +1+5 градусов, однако в Луганской и Донбассе еще будет тепло, +5+8 градусов, но в дальнейшем и там станет холоднее", – сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что холодный атмосферный фронт, который будет проходить по стране, принесет осадки. Дождь с переходом в мокрый снег будет идти в западных, северных и центральных областях, а также в Харьковской области.

При этом в Луганской, Донецкой области и в южной части будет сухо.

В Киеве 3 января похолодает до 0...+2. В столице и области будет идти дождь с переходом в мокрый снег, также ожидается порывистый северо-западный ветер.

"На дорогах станет ощутимо сложнее, скользко, будьте внимательнее! Такое резкое изменение погоды может отрицательно сказаться на самочувствии, возможны головные боли, сонливость, обострение сердечно-сосудистых недугов, облачное настроение", – отметила Диденко и призвала украинцев не поддаваться ненастью.

По ее прогнозу похолодание продержится в Украине до 6 января. А в течение 7-11 января снова потеплеет.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине до конца зимы не будет очень холодной, сильных морозов и снегопадов не ожидается. В январе среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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