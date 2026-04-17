Небольшой дождь и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 апреля

В Киевской области в субботу, 18 апреля, переменная облачность, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 18 апреля по территории Киевской области. Переменная облачность. Днем небольшой дождь, ночью по области местами. По области ночью 3-8°С тепла, днем 11-16°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утренний мелкий дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

