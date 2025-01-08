Синоптик уточнила прогноз в Украине на четверг и назвала дату похолодания. Карта

В четверг, 9 января, в Украине сохранится теплая погода. Кое-где столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, 11-12 января к нам придет похолодание.

Погода на четверг, 9 января

Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+9 градусов, в западных и южных областях – от +8 до +14 градусов, а в Крыму термометры покажут +15 градусов. Немного свежее будет на севере, где днем ожидается +3…+6 градусов.

Ветер преимущественно южный, умеренный, однако на западе возможны и сильные порывы ветра. Большую часть Украины охватит зона повышенного атмосферного давления, поэтому значительные осадки маловероятны. Лишь в западных областях местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

Погода в Киеве

В столице 9 января без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +3...+5 градусов. 10 января в Киеве потеплеет до +7 градусов. Ветер ожидается западного направления.

" А вот 11-12 января, в субботу-воскресенье, в Украине похолодает", – отметила синоптик.

Напомним, погода в Украине до конца зимы может быть нестабильной, поскольку в последнее время в течение зимнего периода характерно колебание температуры. По словам синоптика Натальи Птухи, в последнее десятилетие это является нормой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура составляла на 1,8°С выше климатической нормы. Теплее всего было 19 декабря, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С, а холоднее всего в столице было 14 декабря, когда минимальная температура под утро опустилась до -9,8°С.

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