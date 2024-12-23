Синоптик уточнила прогноз на Рождество и Сочельник в Украине: где ждать мокрого снега. Карта

В Украине 24 декабря, в канун Рождества, не прогнозируют холодной погоды. Мокрый снег может пройти на западе, а вечером в Сочельник – на Житомирщине и Черниговщине.

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На остальной территории без осадков. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram.

Она уточнила: в течение дня температура воздуха будет от +2 до +4; в центральной части, на юге и юго-востоке – даже до +4...+9 градусов. В Крыму день будет теплым, от +10 до +15.

Только на западе ожидается более прохладная погода, от -1 до +2 градусов.

Ветер восточного направления, умеренный, на юге – порывистый.

В Киеве 24 декабря пройдет без существенных осадков. Ночью около нуля, днем ​​+2...+4 градуса.

Погода на Рождество, 25 декабря, будет не такой облачной по всей стране, кроме юга и Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областей. На юге прогнозируют дождь, а местами на западе – небольшой мокрый снег.

В других украинских регионах осадков в праздничный день не будет.

Температура воздуха особо не изменится, только в ночь на Рождество на западе Украины похолодает до -6...-2 градусов. В то же время днем по​​всюду ожидается +1...+6, добавила Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Укргидрометцентр на 25 декабря прогнозирует для украинцев погодные "сюрпризы".

– Зима 2024-2025 в нашей стране будет теплой, но не исключается приход арктического холода. Самым холодным зимним месяцем станет январь, но и он пройдет без сильных осадков.

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