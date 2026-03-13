Синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные и назвала дату похолодания

В субботу и воскресенье, 14-15 марта, в Украине ожидается прохладная погода. Несмотря на незначительные температурные показатели, в течение выходных будет сухо и солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко. В то же время, по ее словам, утром и ночью тепмпература воздуха будет холодной.

Погода в Украине и Киеве на выходные 14-15 марта

По словам синоптика, в течение выходных над Украиной будет господствовать юго-восточный ветер, местами порывистый, иногда даже со штормовыми порывами. Температура воздуха на выходных днем +9... +12 градусов, на западе и юге теплее всего, +12...+17 градусов. Ночью и утром прохладнее: ожидается от -1...+5 градусов тепла.

В Киеве на выходных будет сухо и солнечно, ветер юго-восточный, умеренный, иногда порывистый. Ночная температура воздуха +2...+5 градусов, в течение дня в субботу и воскресенье ожидается +10...+12 градусов, то есть, станет свежее. В частности, по словам Диденко, в дальнейшем предполагается дальнейшее постепенное снижение температуры воздуха.

В то же время в Укргидрометцентре сообщают, что 14-15 марта теплее всего будет на Закарпатье, Львовщине и Прикарпатье: там воздух прогреется до +15 и +16 градусов тепла, на юге температура воздуха до +12 градусов. Ночью в течение выходных холоднее всего будет на северо-востоке и востоке: на Луганщине, Сумщине и Черниговщине -1...+1 ночью, в Харьковской области и в Киеве 0...-2 градуса незначительного мороза.

Напомним, ранее климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

