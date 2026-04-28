Синоптик дала прогноз до конца недели в Украине: будет ли потепление

Холодная погода в Украине сохранится до выходных, местами даже пройдет мокрый снег. В субботу и воскресенье потеплеет, но тепло еще не будет устойчивым.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, завершение апреля не будет весенним.

Какой будет погода 29 апреля

В среду ветер наконец начнет стихать и после ураганных порывов накануне перейдет в северо-западный, от небольшого до умеренного. И это, по словам Наталки Диденко, единственная хорошая новость о погоде на 29 апреля.

Надеяться на тепло в этот день не стоит. Ночью ожидаются заморозки. А днем максимальная температура воздуха составит +7...+10 градусов.

Несколько теплее будет на юге и юго-востоке, где столбики термометров поднимутся до +9...+13 градусов. Однако и эти показатели больше напоминают мартовские, чем погоду накануне мая.

"Выделить какую-то часть Украины, где бы завтра, в среду, было все сутки сухо, сложновато – практически повсюду есть вероятность осадков. Причем на севере и западе дождь возможен с мокрым снегом", – сообщила синоптик.

Прогноз для Киева

В Киеве 29-го апреля ночью ожидаются заморозки. Днем температура составит +7+9 градусов. Местами будет идти дождь, возможен также мокрый снег.

"Но северо-западный ветер хотя бы без штормовых порывов, умеренный или небольшой. И это уже хорошо", – добавила Диденко.

Когда наконец потеплеет

По предварительным прогнозам Наталки Диденко, холодная погода в Украине будет держаться до конца апреля и затронет первые дни мая.

В субботу-воскресенье потеплеет до +12+16 градусов. Однако уже в воскресенье, 3 мая, в южной части Украины из-за дождей снова похолодает до +8+11 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине потеплеет в период с 3 по 7 мая. В то же время синоптики предупредили, что в течение последнего месяца весны погода может быть нестабильной, из-за чего средняя месячная температура в мае будет ниже нормы на полтора градуса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!