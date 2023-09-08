'Сила с нами': Тимоти Снайдер обнародовал красноречивое фото с Залужным

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер посетил столицу Украины Киев. Во время визита он встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.

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После этого он обнародовал красноречивое фото с "железным генералом". Снимок опубликован в соцсети X, ранее известный как Twitter.

"Сила с нами. И счастье тоже", – прокомментировал историк.

На снимке можно увидеть улыбающихся Снайдера и Залужного в окружении фигурок вымышленного персонажа вселенной "Звездных войн" Йоды. Этот персонаж символизирует борьбу за добро. Ведь это существо наделено силой джедаев, а они по сюжету киноэпопеи никогда не нападают сами и берут оружие в руки только для защиты.

Напомним, десантник 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Ширшин, фото которого по чтению в окопе книги известного историка Тимоти Снайдера облетело мир, встретился с автором во Львове. Тогда американец распространил снимок, отметив: "Высшая честь для автора – читатель".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский историк и великий друг украинского народа Тимоти Снайдер собрал почти $1,3 млн. на системы "Ловец шахедов" для ВСУ. Сумма была получена благодаря более чем 11 тысячам донатов.

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