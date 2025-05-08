'Сила помощи – это луч света, который рассеивает тьму': писательница Наталья Мисюк вошла в жюри конкурса эссе музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Писательница и автор известного проекта "Давай займемся текстом", который влюбляет в украинский язык, Наталья Мисюк присоединилась к жюри Всеукраинского Конкурса эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи". Его проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Каждый день на конкурс поступают новые работы – успейте и вы принять участие и подать свое эссе до 21 мая 2025 года через регистрационную форму на сайте Музея.

"Я потеряла счет, сколько раз переезжала из-за войны. Из Крыма во Львов, из Львова в ЕС, из ЕС снова во Львов... Потеряла счет, сколько потеряла по дорогам. Потеряла счет, сколько всего пришлось изменить в жизни... Много раз было сложно, впрочем, всегда находились люди, которые помогали словом или делом. Я на собственном опыте увидела, что сила помощи – это луч света, которой рассеивает тьму", – говорит Наталья.

Писательница признается, что она и сама училась помогать другим, а самое сложное, по ее словам – научиться помогать себе.

"Для меня большая честь быть в жюри Всеукраинского конкурса эссе на тему "Событие, которое изменило все. Сила помощи", который проводит Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины. Я с нетерпением жду работы участников", – отмечает Наталья.

Условия Всеукраинского конкурса здесь:

Победители будут объявлены 21 июля 2025 года на сайте Музея "Голоса Мирных".

Победители-ученики получат ценные подарки, в частности, планшеты, мобильные телефоны, наушники, блютуз-колонки, а учителя – электронные книги.

Самые активные преподаватели, которые способствовали организации процесса написания эссе, получат специальные подарки от организаторов конкурса.

Также для всех победителей, финалистов и участников Всеукраинского конкурса эссе предусмотрены дипломы в электронном формате.

Лучшие работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который является крупнейшим в мире архивом историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.

Конкурс эссе проходит уже в пятый раз. Его цель неизменна: подчеркнуть значение мира как главной ценности общества, раскрыть силу духа украинской молодежи, которая в условиях полномасштабной войны находит возможности для развития и уверенно смотрит в будущее.