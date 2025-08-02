Штраф за неприбытие по повестке можно будет оплатить в Резерв+: Минобороны запускает бета-тестирование

Функции приложения "Резерв+" в начале августа будут расширены. Пользователи смогут платить штрафы за неявку по повестке.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны 2 августа. Сейчас продолжается бета-тестирование сервиса и для его корректной работы ищут граждан, которые уже получили соответствующий штраф.

Что известно

"Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение – оплатить штраф онлайн и закрыть нарушения без визитов в ТЦК", – говорится в сообщении.

Чтобы присоединиться к тестированию, следует заполнить форму по этой ссылке.

Что предшествовало

Ранее военнообязанным украинцам разрешили оплачивать штрафы за нарушение правил воинского учета онлайн в приложении Резерв+. На начальном этапе речь идет о штрафах за не уточнения данных, выписанных до 16 июля 2024 года.

Напомним, с 11 июля военнообязанные, которые не успели вовремя обновить персональные данные, получили возможность оплатить штраф онлайн. Чтобы получить скидку, штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в Резерв+. Иначе придется оплатить полную сумму (17 тысяч грн).

Как сообщал OBOZ.UA, после 16 июля военнообязанным украинцам начнут вручать повестки не только в общественных местах, но и через "Укрпочту". Их будут отправлять на те адреса места жительства и регистрации, которые указаны в реестрах.

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