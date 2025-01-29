Шпионили под видом прогулок: в Харькове разоблачили пару, которая 'охотилась' на локации украинских защитников и сотрудников СБУ. Фото

В Харькове задержали мужчину и женщину, которые собирали данные об украинских военных и сотрудниках СБУ, а затем передавали информацию российским кураторам. Под видом обычных прогулок они фотографировали стратегические объекты и фиксировали геолокацию, помогая врагу корректировать удары по городу.

Видео дня

Кроме шпионажа, женщина занималась распространением наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службах Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

Как выяснили правоохранители, эта пара уже имела уголовное прошлое и недавно отбыла наказание за преступления против собственности. В конце 2024 года они установили связь с представителем российской спецслужбы через Telegram. Оккупанты предложили вознаграждение за сбор информации, и предатели сразу согласились.

Пара под видом романтических прогулок тщательно обходила Харьков, скрыто снимая на место размещения украинских военных. Особенно их кураторов интересовали запасные командные пункты ВСУ и места жительства сотрудников СБУ.

В то же время у женщины была еще одна "подработка" – она распространяла наркотики, оставляя по городу так называемые "закладки" с метадоном.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задокументировали все факты преступной деятельности. Пару задержали в арендованной квартире, которую они использовали для конспирации. Во время обыска у задержанных изъяли мобильные телефоны, содержащие доказательства работы на врага.

Фигурантам предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 – передача врагу информации о расположении украинских военных (до 12 лет тюрьмы);

ч. 2 ст. 307 – незаконное обращение наркотиков (до 10 лет тюрьмы);

ч. 1 ст. 309 – хранение наркотических средств без цели сбыта (до 5 лет тюрьмы).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За шпионаж и наркоторговлю им грозит до 12 лет заключения.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента РФ, который завербовал несовершеннолетнего, чтобы вместе шпионить на юге Украины. 20-летний и 15-летний жители Одесщины соблазнились обещаниями "легких денег" и вызвались собирать для врага геолокации украинских блокпостов, мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Служба безопасности Украины задержала местного жителя, работавшего на российскую ФСБ и передавшего врагу данные о местах базирования украинских военных в Днепре. Для сбора информации он использовал свою сожительницу, которая бессознательно помогала ему в взрывной деятельности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!