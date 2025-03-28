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Шоколадная паска "Сникерс": рецепт оригинальной пасхальной выпечки

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Рецепт паски

Паски можно готовить с разными начинками, например, шоколад, ягодный джем, сгущенное молоко. А тесто практически всегда готовится на молоке, яйцах, с дрожжами и с маслом.

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Кулинар поделилась в Instagram очень вкусной шоколадной паски, которая готовится без опары.

Ингредиенты:

  • 200 мл теплого молока
  • 30 г свежих дрожжей (10 г сухих)
  • 150 г сахара (если с начинкой), 200 г сахара (если без начинки)
  • 2 яйца
  • 40 г какао
  • 550-600 г муки
  • 60 г мягкого масла
  • шоколадная паста

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, после добавьте молоко, далее свежие дрожжи, перемешайте, добавляйте муку и перемешивайте, добавьте какао, перемешайте.

2. В тесто добавьте сливочное масло, вымешивайте тесто. После оставьте его на 1-1,5 часа подойти.

3. После порежьте тесто, скатайте в шарики и положите в формочки, оставьте на 30 минут.

4. Выпекайте после при 180 градусах 30 минут на нижней сеточке. Наполните готовые паски шоколадной пастой!

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