Шоколадная паска "Сникерс": рецепт оригинальной пасхальной выпечки
Паски можно готовить с разными начинками, например, шоколад, ягодный джем, сгущенное молоко. А тесто практически всегда готовится на молоке, яйцах, с дрожжами и с маслом.
Кулинар поделилась в Instagram очень вкусной шоколадной паски, которая готовится без опары.
Ингредиенты:
- 200 мл теплого молока
- 30 г свежих дрожжей (10 г сухих)
- 150 г сахара (если с начинкой), 200 г сахара (если без начинки)
- 2 яйца
- 40 г какао
- 550-600 г муки
- 60 г мягкого масла
- шоколадная паста
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром, после добавьте молоко, далее свежие дрожжи, перемешайте, добавляйте муку и перемешивайте, добавьте какао, перемешайте.
2. В тесто добавьте сливочное масло, вымешивайте тесто. После оставьте его на 1-1,5 часа подойти.
3. После порежьте тесто, скатайте в шарики и положите в формочки, оставьте на 30 минут.
4. Выпекайте после при 180 градусах 30 минут на нижней сеточке. Наполните готовые паски шоколадной пастой!
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