'Шла полем под прицелом снайперов': Валентина с Черниговщины рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В начале марта 2022 года российские войска вошли в деревню на Черниговщине, где проживала Валентина. Громаду оцепили танками и БТРами, а у местных забрали мобильные телефоны. Именно поэтому о смерти сына от вражеских обстрелов матерь узнала только через неделю. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Впоследствии Валентине сообщили еще и о смерти 90-летней матери. Снаряд попал прямо в ее дом, спрятаться в погребе старенькая не могла, поскольку была парализована. Похоронить маму согласно православному обряду Валентине не разрешили — кладбище было заминировано. За телом сына мать шла пешком в соседнее село — мимо поля с российскими снайперами. Перезахоронить родных людей позволили через месяц – уже после деоккупации Черниговской области.

Смотрите историю Валентины.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.