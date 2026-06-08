Школа шахмат и турниры в 17: студент школы бизнеса MindCraft Литвина запустил собственное дело

Игорю Чуваеву из Николаева 17 лет, он имеет первый разряд по шахматам. Пока сверстники только задумываются о карьере, Игорь основал и развивает школу шахмат MICS с уроками, турнирами и вебинарами. В этом году он поступил в школу онлайн-бизнеса MindCraft украинского IT-предпринимателя Владимира Литвина, чтобы прокачать знания, масштабировать свой проект и автоматизировать бизнес-процессы.

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Харьковчанин Владимир Литвин основал MindCraft в рамках своего благотворительного фонда Lytvyn Foundation, который формирует и поддерживает новую образовательную экосистему для молодежи. Школа помогает креативным, амбициозным и мотивированным подросткам получить бизнес-знания, приобрести предпринимательский опыт и быстрее двигаться к своим целям.

На днях команда школы шахмат Игоря Чуваева провела масштабный шахматный блиц-турнир, финансировать который помог Lytvyn Foundation. По количеству участников турнир превысил многие официальные соревнования: присоединились 264 шахматиста со всей Украины и из-за рубежа.

Через MindCraft уже прошли более 300 предпринимателей 13–17 лет. Лучшие получили гранты на развитие собственных проектов. Продолжается третий поток: 74 подростка, 117 часов обучения, 90 тренингов и 39 часов практики с реальными задачами. Обучение бесплатное: Литвин принципиально рассматривает проекты фонда как социальную инвестицию в поколение, которое учится дистанционно, пока гособразование не успевает за реалиями рынка.

Обучение шахматам как бизнес

Путь Игоря начался с объявления в Telegram. Подросток увидел запрос на преподавателя шахмат, написал и... не получил ответа. Решил разместить собственное объявление о наборе учеников. Первый клиент после пробного урока остался на два года.

"На первые заработанные деньги я отвел маму поужинать в дорогой ресторан. И купил себе наушники AirPods", — рассказывает он.

Школа MICS отличается подходом к преподаванию: молодежь для молодежи.

"Люди представляют тренера по шахматам как мужчину за 60. Нашим тренерам 20 лет, это кандидаты в мастера спорта с большим опытом. Они очень нравятся ученикам и работают как наставники", — говорит Игорь.

Игорь убежден, что выбрал правильное направление: шахматы набирают обороты, в них играют миллионы людей, бренды интегрируют шахматную тематику в рекламу. Сайт micschess.com, аккаунты в социальных сетях, таргетинг — все это ведет сам.

В MindCraft помогли сделать больше

Когда количество учеников начало расти, внутренние процессы в MICS усложнились. Стремясь эффективнее развивать собственное дело, Игорь стал студентом школы онлайн-бизнеса MindCraft Владимира Литвина.

"На одном из уроков в MindCraft у меня был диалог с ментором по поводу автоматизации процессов. Я понял, что в моей школе есть много учеников, но коммуницировать сложно: это надо делать через тренеров. Сделав выводы, мы пишем собственный онлайн-продукт для своей автоматизации", — рассказывает он.

"Big idea" Игоря амбициозная: построить очень сильную компанию с командой и настроенными процессами. Он уверен, что опыт, полученный при поддержке экспертов в MindCraft, поможет на этом пути.

Система образования от Lytvyn Foundation

Школа MindCraft является частью более широкой инфраструктуры, которую выстраивают Литвин и фонд Lytvyn Foundation. Сейчас фонд проводит первый раунд серии онлайн-хакатонов Code The Future, в течение которого подростки разрабатывают и презентуют IT-решения с использованием AI по запросам украинских компаний. К участию приглашены почти двести участников, сильнейшие команды выйдут в финал в середине июня.

Вместе школа и хакатоны охватывают полный цикл предпринимательской практики для подростков: от идеи до защиты продукта перед людьми, которые сами прошли этот путь в Украине. Выпускники, которые хотят двигаться дальше, могут присоединиться к бизнес-клубу и бизнес-инкубатору с менторской поддержкой практиков.