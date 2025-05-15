Шевченко, Мазепу и Поля 'приодели': как празднуют День вышиванки в разных городах Украины. Фото

15 мая в Украине отмечают День вышиванки. В этом году к празднованию присоединились не только украинцы по всему миру, но и памятники – от Львова до Полтавы, от Киева до Ивано-Франковска их тоже одели в символический украинский наряд.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. В Днепре, на Монастырском острове, на Тараса Шевченко надели огромный кептар с картой Украины. Идея не новая, но каждый раз поражает: 3 на 3,5 метра ткани, где каждая область вышита в стиле своего региона.

В то же время в самом сердце города вышиванку "примерил" и памятник Александру Полю. Это новая инициатива: рубашку создали женщины, которые ежедневно шьют для фронта, – ее форма адаптирована к военным образцам, что имеет символический и практический характер.

Во Львове на площади Рынок в вышиванках традиционные каменные львы.

В Полтаве – вышиванка на Иване Мазепе на Соборной площади.

В Ивано-Франковске украсили скульптуру Русской Троицы – Якова Головацкого, Маркияна Шашкевича и Ивана Вагилевича.

А в Ковеле, как и каждый год, нарядили Тараса Шевченко в огромную вышиванку, которая уже стала своеобразным маркером города.

В столице в этот день в украинскую одежду переодели даже основателей Киева – Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбидь.

Даже моряки-пограничники и семьи военных присоединились к празднованию: в вышиванках они делились своими историями, рассказывали, что для них значит орнамент на полотне.

Напомним, ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. Праздник, который на этот раз пришелся на 15 число, призван сохранять и чтить традиции изготовления этнической одежды, поэтому украинцы наряжаются в лучшие вышитые рубашки. Эффектные национальные образы в этот день надели и отечественные знаменитости.

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