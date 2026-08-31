Шестерых энергетиков ДТЭК наградили за вклад в обеспечение устойчивости энергосистемы Украины: подробности

Шесть сотрудников ДТЭК были награждены государственными и ведомственными наградами за профессионализм, мужество и вклад в обеспечение надежного электроснабжения в условиях войны.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Ко Дню Независимости Украины шесть сотрудников ОСР ДТЭК Сети были награждены государственными и ведомственными наградами за профессионализм, мужество и вклад в обеспечение надежного электроснабжения в условиях войны. Наградами президента Украины, Кабинета Министров Украины и органов областной власти были удостоены энергетики Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей, которые ежедневно восстанавливают поврежденные войной сети и возвращают свет украинцам", – говорится в нем.

Отмечается, что орденом "За заслуги" III степени награжден электрослесарь ДТЭК "Днепровские электросети" Андрей Саврук. С начала полномасштабного вторжения он участвует в восстановлении энергообъектов после обстрелов в Днепропетровской области и других регионах.

Орден "За мужество" III степени получил мастер ДТЭК "Донецкие электросети" Дмитрий Кременчуцкий, который обеспечивает работу энергообъектов в Донецкой области и руководит их восстановлением после российских атак.

Почетными грамотами Кабмина были отмечены Александр Шевчук из ДТЭК "Днепровские электросети", Владимир Райлян из ДТЭК "Одесские электросети" и Егор Жиляев из ДТЭК "Донецкие электросети". Они принимали участие в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей. Жиляев во время выполнения работ вблизи линии фронта получил тяжелые ранения в результате авиаудара.

Еще одного сотрудника ДТЭК "Одесские электросети" – Николая Белозорова – наградили благодарностью Одесской областной военной администрации за добросовестный труд и преданность профессии.

Ранее 10 энергетиков ДТЭК были отмечены государственными наградами президента Владимира Зеленского за восстановление электроснабжения после обстрелов.