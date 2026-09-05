"Шахтер" и Фонд Рината Ахметова объединили усилия, чтобы рассказать Европе о молодежи, которая выбрала Украину

5 сентября в Киеве, в Центре защиты прав человека, Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" презентовали сотрудничество в рамках проекта "Молодежь выбирает Украину", направленного на поддержку молодых украинцев, которые вернулись с временно оккупированных территорий или после незаконной депортации в Россию.

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Об этом пишет "Сердце Азовстали".

В презентации приняли участие представители Фонда Рината Ахметова, ФК "Шахтер", Офиса омбудсмена Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, а также молодые участники проекта. В ходе мероприятия партнеры рассказали о целях и механизме проекта, а его участники поделились собственными историями возвращения и планами на будущее в Украине.

Одним из главных событий презентации стала новая форма ФК "Шахтер": в рамках партнерства логотип Rinat Akhmetov Foundation, который разместили под игровым номером на спине, появится на футболках команды в матчах Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, одна из крупнейших футбольных платформ мира поможет сделать истории молодых украинцев заметными для международной аудитории. В течение восьми матчей Лиги чемпионов клуб и Фонд будут последовательно представлять международной аудитории истории участников проекта – молодых людей, которые вернулись с временно оккупированных территорий и выбрали свое будущее в Украине. Каждый матч станет отдельной возможностью рассказать одну из таких историй европейской аудитории.

В основе сотрудничества – общий опыт и общий выбор. "Шахтер" уже много лет не может играть в родном Донецке, но продолжает представлять Украину на международной арене. Среди участников проекта "Молодежь выбирает Украину" – молодые люди из Донецка, Мариуполя, Бердянска, Крыма, Луганской области и других временно оккупированных территорий, которые вернулись в Украину и стремятся связать с ней свое будущее.

"Молодежь выбирает Украину" – пилотный проект Фонда Рината Ахметова, Офиса омбудсмена Украины и Министерства молодежи и спорта Украины для молодежи в возрасте 18–23 лет. Его цель – помочь участникам после возвращения получить необходимую поддержку в области образования, профессионального развития, трудоустройства, социальной адаптации и самостоятельной жизни в Украине.

"Для нас это сотрудничество – возможность рассказать миллионам людей в Европе о молодых украинцах, которые, несмотря на годы оккупации и российского влияния, выбирают Украину. Возвращаются, учатся, работают и хотят строить здесь свое будущее. Мы хотим, чтобы их истории были услышаны и стали примером и мотивацией для других молодых украинцев возвращаться в Украину", – генеральный директор Фонда Ринта Ахметова Ксения Сухова

Во время презентации состоялась модерируемая дискуссия с участием представителей Фонда, ФК "Шахтер", Офиса омбудсмена, Министерства молодежи и спорта, а также участников проекта. Говорили об опыте молодых людей, которые жили в оккупации, об их решении вернуться, а также о том, какие возможности для образования, работы и самореализации могут помочь им строить будущее в Украине.

Партнерство Фонда и клуба не ограничится присутствием логотипа на футболке. В ходе матчей Лиги чемпионов "Шахтер" и Фонд планируют знакомить международную аудиторию с историями участников проекта. Каждый из восьми матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов станет частью международной коммуникации проекта "Молодежь выбирает Украину". Клуб и Фонд будут рассказывать истории молодых людей, которые вернулись из оккупации, через собственные международные каналы, контент с участием футболистов, работу с европейскими СМИ и специальные мероприятия вокруг матчей. Цель – не только показать миру факт возвращения украинской молодежи, но и привлечь внимание к необходимости создавать для нее возможности учиться, работать и строить будущее в Украине.

"Шахтер" хорошо знает, что значит не иметь возможности вернуться домой. Уже более десяти лет клуб не играет в родном Донецке, но продолжает представлять Украину в Европе. Поэтому для нас важно поддержать молодых людей с оккупированных территорий, которые выбирают Украину, возвращаются сюда и хотят строить здесь свое будущее.