Шахтер ДТЭК, воевавший в Мариуполе, вернулся из российского плена

Из российского плена вернулся шахтер компании ДТЭК, являющийся одним из защитников Мариуполя.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Шахтер ШУ Первотравенское вернулся домой из российского плена. В канун Пасхи-2025 состоялся один из крупнейших обменов пленных украинских военных. Среди 277 уволенных защитников домой вернулся и наш коллега – Владислав Половой", – говорится в нем.

Отмечается, что Половой работал учеником подземного горняка, а в 2020 году присоединился к рядам 36-й бригады, защищавшей Мариуполь.

Также из плена был освобожден Дмитрий Тищенко из бригады "Азов". Он не был работником ШУ Первотравенское, но мать его 14 лет отработала на шахтоуправлении участковым геологом.

"Коллектив ШУ Первотравенское разделяет невероятную радость вместе с семьями, друзьями и односельчанами. Верим в ВСУ! Верим в Победу Украины!", – подытожили в сообщении.